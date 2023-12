Voltri, migranti al gelo nelle tende degli ex cantieri navali: “Nessuna traccia dei container sostitutivi”

Genova. Nei giorni in cui la neve è arrivata anche in Liguria, e le temperature sono scese vicino allo zero, negli ex cantieri navali di Voltri i migranti arrivati a metà settembre restano ancora nelle tende allestite in via emergenziale per far fronte al numero straordinari di sbarchi registrati nei mesi estivi.

Il tema è tornato prepotentemente d’attualità – e con esso le critiche alla gestione della situazione da parte dell’amministrazione Bucci – appunto nei giorni in cui le temperature sono scese bruscamente e ci si avvicina inesorabilmente al Natale. E arriverà anche in Parlamento, con un’interrogazione presentata dal segretario nazionale di Alleanza Verdi-Sinistra Nicola Fratoianni, primo firmatario: “Vogliamo sapere dal governo quali iniziative urgenti intende assumere affinché vengano individuate soluzioni alternative per fornire un’adeguata sistemazione ai migranti oggi ospitati in tenda nel quartiere Voltri di Genova, visto anche la stagione invernale”, scrive Fratoianni.

L’ipotesi iniziale sembrava essere quella di sostituire le tende con moduli abitativi del tutto simili a quelli utilizzati per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati a Rivarolo, ma dei container a oggi non c’è ancora traccia, e il Comune ha confermato di non avere date certe sul loro arrivo. La competenza, d’altro canto, è della prefettura, referente della Croce Bianca nella gestione dei centri di accoglienza straordinari, ma è altrettanto vero che l’amministrazione comunale resta uno degli interlocutori primari a livello cittadino.

La questione è stata sollevata in consiglio comunale dalla consigliera del Pd Donatella Alfonso: “Da quanto mi dicono i volontari attivi nella zona, ora fa molto freddo, anche se le tende sono all’interno, e gli ospiti per lavarsi devono uscire. Queste persone stanno provando un grande disagio. Sappiamo che i moduli abitativi sono stati autorizzati, si tratta di capire in che tempi potranno venire collocati, e se nei moduli ci saranno i bagni”.

A rispondere è stata l’assessora alle Politiche Sociali, Lorenza Rosso, che ha chiarito che “su questo processo non abbiamo nessuna competenza, né di gestione né di conoscenza, perché tutto è gestito dalla Prefettura perché riguarda l’accoglienza dei Cas, i centri di accoglienza straordinaria. Noi non siamo a conoscenza delle procedure avviate, e quindi non so dire le tempistiche che renderanno funzionali i moduli abitativi. Anche l’assessore Gambino non è a conoscenza né del processo né della data in cui i moduli verranno posizionati, a noi risultava addirittura che a Voltri non fossero neppure presenti. Non sappiamo nulla della loro attivazione”.

Il tema si intreccia indirettamente con “l’affaire container” scoppiato a inizio ottobre e che ha coinvolto in prima persona l’assessora Rosso. Al centro della querelle appunto i moduli abitativi destinati all’accoglienza di minori stranieri non accompagnati collocati in via Negrotto Cambiaso, in Valpolcevera, su terreni di proprietà di una ormai ex collaboratrice di Rosso. Un conflitto di interessi che aveva portato le opposizioni a chiedere a gran voce le dimissioni dell’assessora.