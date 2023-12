Voltri, due appartamenti svaligiati nella stessa via in un pomeriggio

Genova. Ladri in azione ieri pomeriggio in via Pietra ligure nel quartiere di Voltri. Due gli appartamenti svaligiati nello stesso pomeriggio e nella stessa via.

In un caso all’arrivo della polizia non è apparso chiaro come i ladri si siano introdotti visto che – apparentemente – non ci sarebbero segni di effrazione. Dall’appartamento sono stati rubati i monili d’oro contenuti in una cassettiera. Sul post è arrivata anche la polizia scientifica per i rilievi.

Qualche ora dopo, intorno alle 19.30 è arrivata una seconda constatazione di furto, in un appartamento della stessa via ma non dello stesso civico.

In questo caso i ladri sono entrati dopo aver forzato la porta-finestra. Il bottino in questo caso è di 500 euro in contanti. Indagini in corso.