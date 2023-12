Volley, Serie C: vittoria al tiebreak con Albisola, Cus Genova in testa alla classifica

Genova. Una vittoria e una sconfitta per il CUS Genova Volley.

La prima squadra maschile conquista lo scontro diretto contro l’Albisola Pallavolo al PalaBesio di Albisola Superiore. Vantaggio di due set per i ragazzi di Fabrizio “Billy” Schembri, rimonta ponentina e poi vittoria al tie-break per 8-15 per Archetti e compagni, in testa alla classifica alla fine del 2023.

Questo il commento di Jacopo Rampa, giocatore del CUS Genova Volley: “Dispiace non aver chiuso prima la partita e non essere arrivati alla pausa natalizia a punteggio pieno. Comunque, contento per il risultato e per l’ottima reazione della squadra dopo il momento di difficoltà riscontrato nel terzo e quarto set. Dopo l’ottimo inizio di stagione ci ritroviamo primi e con una partita in meno rispetto ad alcune squadre che come noi lottano per la promozione. Come squadra siamo molto uniti, dentro e fuori dal campo, e siamo pronti ad affrontare il proseguimento del campionato, a partire dall’ADMO”.

Sconfitta esterna, invece, per la prima femminile di Tiziano Caponi in Serie D. Universitarie superate per 3-1 a Vezzano Ligure dal Rainbow Volley La Spezia e attualmente none in classifica nel Girone B.

SERIE C/M

ALBISOLA PALLAVOLO vs CUS GENOVA VOLLEY 2-3 (22-25; 22-25; 25-20; 25-23; 8-15)

SERIE D/F | GIRONE B

RAINBOW VOLLEY LA SPEZIA vs CUS GENOVA VOLLEY 3-1 (25-12; 22-25; 25-13; 25-19)