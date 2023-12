Violenza sulle donne, Ghio (Pd): “Dal governo nemmeno un euro in aggiunta”

Genova. “Dobbiamo trasformare la tragedia in una spinta per il cambiamento. Sono le parole che abbiamo ascoltato ieri a Padova da Gino Cecchettin. Lo ha detto anche a noi che siamo parte delle istituzioni e abbiamo il potere di creare le condizioni per il cambiamento. Il Pd ha ottenuto la formazione degli operatori nella nuova legge a contrasto della violenza sulle donne: ma la norma è senza risorse e la ministra si era impegnata a trovarle. Ma rispondendo al questione time la ministra Roccella ha detto che non ci saranno risorse aggiuntive su questo capitolo di spesa”.

Lo dichiara la deputata e vicepresidente del gruppo Pd alla Camera Valentina Ghio, dopo il question time in cui ha presentato un’interrogazione insieme alla deputata PD Sara Ferrari per chiedere risorse aggiuntive per la formazione del personale che lavora a contatto con donne vittime di violenza.

“La formazione è nella legge, ma non è finanziata. Speravamo che il governo cogliesse l’occasione per un passo ulteriore, invece di chiedere ai vari settori dello stato di provvedere con proprie risorse alla formazione specifica del personale e dei magistrati, sottraendole necessariamente ad altri servizi e strumenti per le donne. Ci aspettavamo risposte diverse per affrontare in modo concreto e determinato quella grande aspettativa di cambiamento che il Paese aspetta dalle istituzioni, per affrontare in modo concreto il tema della violenza contro le donne”, conclude Ghio.