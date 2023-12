Violenza sessuale in discoteca, dopo le spontanee dichiarazioni di Francesco Corsiglia la Procura pronta a chiedere il rinvio a giudizio

Genova. Non si è fatto interrogare dal pm Francesco Corsiglia indagato per violenza sessuale a Genova (oltreché in Sardegna) per una vicenda avvenuta quest’estate in una discoteca di corso Italia. Il 23enne genovese, assistito dal suo avvocato Gennaro Velle, ha rilasciato spontanee dichiarazioni al sostituto procuratore Federico Panichi ricostruendo l’episodio che lo ha fatto finire nei guai per la seconda volta in quattro anni.

Era la notte tra il 29 e il 30 luglio quando Corsiglia, che stava ballando in una nota discoteca di Albaro, ha sollevato il top a una ragazza, lasciandola seminuda in mezzo alla pista. Il gesto, che configura una violenza sessuale seppur in forma attenuata, sarebbe seguito a uno scambio di battute su un piercing al seno.

La giovane, che era con un gruppo di amici, aveva immediatamente fatto denuncia ai carabinieri arrivati sul posto dopo che la scena aveva scatenato un mezzo parapiglia tra i rispettivi amici dei due.

Secondo quanto appreso le dichiarazioni spontanee di Corsiglia non avrebbero spostato il quadro accusatorio. E nemmeno i due giovani, ascoltati dalla procura dopo che l’avvocato del 23enne ha chiesto ulteriori approfondimenti, sarebbero stati utili a toglierlo dai guai.

Adesso il pm Federico Panichi preparerà la richiesta di rinvio a giudizio, proprio mentre a Tempio Pausania si sta svolgendo il processo Corsiglia è imputato nel processo con Ciro Grillo, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria per il presunto stupro avvenuto a luglio 2019 in Sardegna, insieme a Ciro Grillo, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. Nelle ultime due udienze è stata sentita, prima dal pm e poi in controesame dagli avvocati degli imputati, Silvia, la principale vittima del presunto stupro. Testimonianza più volte interrotta dal pianto della ragazza.

Tre dei quattro imputati (ad esclusione proprio di Corsiglia) sono accusati anche di una seconda violenza sessuale, per aver realizzato foto hard alla migliore amica di Silvia, Roberta, sul divano mentre dormiva all’interno del residence di Beppe Grillo