Villaggio del Ragazzo, festa di Natale al Centro Acquarone con oltre 400 commensali

Chiavari. Una delle tradizioni più belle è tornata ad accendere il Natale del Villaggio del Ragazzo. Mercoledì 13 dicembre 2023, giorno di Santa Lucia, ragazzi, operatori e tantissimi amici dell’ente fondato da don Nando Negri nel 1946 si sono ritrovati per la Santa Messa di Natale nella palestra del Centro Benedetto Acquarone, officiata da Giampio Devasini, vescovo della Diocesi di Chiavari, e per il ricco pranzo conviviale con oltre 400 commensali nel chiostro della struttura.

Era dal 13 dicembre 2019 che la festa che sancisce l’avvio delle festività natalizie non si svolgeva nella sua formula più completa. Con il Covid e le restrizioni, sempre in questo periodo che precede il Santo Natale, era stato mantenuto il momento liturgico, sempre emozionante per i ragazzi e le loro famiglie.

Oggi, come detto, i corridoi del centro si sono nuovamente riempiti di amici, accolti dal direttore dell’area sociosanitaria, Giuseppe Grigoni. Tra i presenti, il presidente dell’ente prete Rinaldo, il vicepresidente don Paolo Zanandreis, l’amministratrice delegata Nilde Bancalari, il Direttore dell’Area Educazione Formazione Lavoro, Nicola Visconti e tutti i coordinatori d’area di tutte le realtà villaggio.

Presenti anche diversi amici dell’Ente provenienti dal mondo politico istituzionale e associazionistico locale; tra gli altri, il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, il sindaco di Chiavari Federico Messuti e il vicesindaco Michela Canepa, i consiglieri regionali Sandro Garibaldi, Claudio Muzio, Domenico Cianci e Luca Garibaldi, il sindaco di Cogorno Gino Garibaldi e l’assessore comunale Giorgina Ines Zaccaron, e tanti altri.

Dichiara Giuseppe Grigoni, direttore Area Socio Sanitaria Villaggio del Ragazzo: “Porto i saluti del Villaggio del Ragazzo in questo momento di festa in cui gli abitanti di tutte le nostre case si ritrovano. Sentiamo con grande emozione che questo momento è un momento di bene per il proseguimento della nostra Opera, così come trasmesso dal nostro fondatore don Nando Negri”.

A porgere i saluti di ASL4 la direttrice socio sanitaria Maria Elena Secchi: “A nome di ASL4 sono lieta di partecipare a questa giornata al termine di un anno lungo e faticoso. Il rapporto tra Villaggio del Ragazzo e ASL4 è storico per le tante collaborazioni e servizi condivisi. Quello che ci lega, come comunione di intento, è agire per il benessere delle persone. Grazie Villaggio e auguri a tutti voi per delle serene festività”.

Così il sindaco di Chiavari Federico Messuti: “Non posso che associarmi a quanto già espresso riguardo dipendenti, operatori, ospiti e accompagnatori. Voi siete la prova che insieme si raggiungono risultati, perché come avviene in un’amministrazione pubblica, si deve agire per la comunità, sia come singoli che collettivamente. Grazie di cuore per tutta l’attività svolta da parte dell’Amministrazione comunale”.

Aggiunge il vicesindaco di Chiavari Michela Canepa: “Siamo qua per i ragazzi dell’Acquarone: li conosciamo, li vediamo crescere e li abbiamo nel cuore. Stare con voi è sempre emozionante. Grazie al centro, grazie a prete Rinaldo, grazie a Giuseppe Grigoni e a tutti coloro che qui s’impegnano a vario titolo. Nel cuore di tutti gli ospiti si nota che c’è festa, e il vostro cuore è il miglior augurio di buone feste”.

Conclude il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: “Il Villaggio del Ragazzo è un pezzo fondamentale del sistema sociale e sanitario della nostra Regione, dall’assistenza alla formazione professionale, con una lunghissima tradizione alle spalle e animato da professionisti e operatori di altissimo livello. L’integrazione tra realtà come questa e l’impegno del pubblico nel sostenerle ricoprono un ruolo fondamentale nel garantire la qualità della vita dei cittadini, in particolare delle fasce più fragili della popolazione”