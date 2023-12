Via Terpi e dissesto, il versante non dà tregua: chiuso il campo della parrocchia

Genova. Il dissesto idrogeologico continua a non dare tregua agli abitanti di via Terpi: il versante su cui appoggia buona parte del quartiere, infatti, continua a dare problemi tanto che anche il campetto da calcio della parrocchia è stato chiuso al pubblico in via precauzionale.

La decisione risale a qualche giorno fa: secondo le prime informazioni raccolte, infatti, sul fondo dell’area dedicata al gioco della chiesa di San Michele Arcangelo sarebbero state notate alcuni spostamenti del suolo, forse degli sfornellamenti, che hanno portato alla drastica decisione di chiudere l’area al pubblico.

Il versante di via Terpi da tempo è sotto osservazione da parte di Università e Comune di Genova, e nei prossimi mesi dovrebbe partire una grande cantiere di consolidamento. Lavori che si incroceranno con i tanti cantieri presenti e futuri: dallo Scolmatore, i cui scavi sono proprio sotto la chiesa di via Terpi, la messa in sicurezza del civico 20a evacuato lo scorso luglio in via prudenziale, e la riqualificazione di tutta l’area ex Guglielmetti che vedrà l’allargamento del centro commerciale Coop, con relativa messa in sicurezza idraulica. E poi, secondo alcune voci ad oggi mai smentite, potrebbe arrivare un grande progetto di rigenerazione dell’area del mercato del pesce, forse a opera di un colosso della grande distribuzione alimentare.