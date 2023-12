Verso Sassuolo-Genoa, Gilardino: “Strootman rientra, vogliamo mantenere quanto mostrato con la Juve”

Genova. Un avversario che ha un rendimento altalenante, ma molto insidioso. Gilardino nella conferenza stampa che precede Sassuolo-Genoa, è consapevole della delicatezza della partita (il Sassuolo è a pari punti del Genoa) e della qualità degli avversari.

“Conosco molto bene l’allenatore, Dionisi, ho avuto modo di fare insieme a lui il corso a Coverciano. Conosco le sue qualità, le sue capacità. Quella che andiamo ad affrontare domani è una squadra di grandissima qualità tecnica, vedi Berardi, e grandi palleggiatori come Laurentiè, Castillejo, Boloca, Mateus Henrique. Sanno giocare a calcio, sanno quello che devono fare e quindi sicuramente è una squadra che in questo momento sicuramente sta raccogliendo meno delle capacità e delle qualità tecniche di come è stata costruita a inizio stagione, perché è una squadra forte”.

Fondamentale, in questo senso il recupero di Strootman anche per dare maggiore fisicità in mezzo al campo: “Per il gruppo è molto importante anche se non ha i 90 minuti nelle gambe. Avremo ancora fuori Messias e Retegui, valuteremo quando e come ci saranno possibilità di recupero. Di sicuro abbiamo l’ambizione, il desiderio la necessità di mantenere gli aspetti che abbiamo fatto vedere contro la Juventus che sono aspetti mentali che noi dobbiamo avere sia in casa sia fuori. Aspetti di altissima lucidità, di altissima concretezza difensiva, di essere molto determinati in tutte le fasi di gioco e in tutti i momenti della della partita e della gara. Questo è un aspetto determinante per la partita di domani, perché c’è la volontà, c’è la voglia, c’è il desiderio da parte mia e da parte della squadra di andare a prendere quello che nelle ultime quattro partite fuori casa non abbiamo raccolto”.

Gilardino aveva definito il pareggio con la Juventus una boccata d’ossigeno “perché comunque ti permette di assaporare certi tipi di valori che ha questa squadra e che ha fatto vedere anche nelle sconfitte, quindi ci ha permesso di lavorare a livello tecnico, tattico e mentale focalizzati sull’obiettivo di domani sempre con grande disciplina, sempre con armonia dentro gli allenamenti”.

Tra i possibili titolari può esserci Ekuban dopo la bella prestazione con la Juventus: “Caleb può essere un’idea, è un giocatore che oltre il secondo tempo con la Juventus dove è entrato molto bene sta ritrovando la sua condizione fisica ottimale. Ci vorranno sicuramente allenamenti e partite per poter raggiungere il massimo della sua condizione, perché è un giocatore che ha bisogno di minutaggio, ha bisogno di allenamenti, ha bisogno di sentirsi bene, però è un giocatore che da cui mi mi aspetto molto, perché so quali sono le sue qualità e quello che può dare a questa squadra. Nel momento in cui sarà titolare domani o entrerà dovrà fare la differenza, perché è un giocatore su cui conto moltissimo”.

La difesa con i tre centrali sembra un po’ ormai la fisionomia del Genoa: “Bisogna essere molto elastici in base alle caratteristiche dei giocatori, in base alle squadre avversarie, ma soprattutto in base a quello su cui noi vogliamo lavorare all’interno della partita, su quello che vogliamo creare, su quello che vogliamo proporre. Non sono più numeri, ma è il collocamento dei giocatori all’interno dello spazio, all’interno del campo a determinare. Si può costruire a tre, si può costruire a due e si può proporre quattro difensori centrali oppure cinque”.

Il Sassuolo spesso tiene un baricentro medio-alto e il dinamismo di Gudmundsson potrebbe far male: “Dovremo essere molto bravi con i nostri attaccanti a lavorare sia negli negli spazi sia nell’attacco della profondità, quindi allungarli il più possibile”.

Proprio la fase difensiva del Sassuolo appare vulnerabile, questo potrebbe portare a delle variazioni anche tattiche? “Sto facendo delle valutazioni, anche in base a quanto visto nel nostro primo tempo contro la Juventus. È normale che non voglio toccare troppo rispetto all’ultima partita, per la solidità e la coesione che ho visto nella squadra. Secondo me i cambi potranno fare la differenza nella partita di domani, variare all’interno della partita alcune caratteristiche dei giocatori potrà fare la differenza. Sarà una partita molto equilibrata inizialmente, poi chi sarà più bravo a trovare soluzioni nella metà campo avversaria allora si determinerà la gara. Una cosa su cui credo molto sono i calci piazzati e noi abbiamo la possibilità a livello tecnico e a livello fisico di chi entra dentro l’area di portare fisicità”.

È possibile che si riveda Malinovskyi nella posizione un po’ più arretrata e inedita per lui? “Sì, per le sue caratteristiche, per la sua duttilità tattica. Credo che sia un giocatore, in questo momento della sua carriera, che può determinare molto in quel tipo di calcio, in quel tipo di di modo di pensare. Forse è un po’ più distante dalla porta avversaria, ma ha piede, ha lancio, ha visione e quindi deve continuare a lavorare ad avere questa grande predisposizione anche difensiva non solo quando ha la palla. Ha grande attitudine anche nel difendere ed è un giocatore che se mantiene questo tipo di livello è importante per noi”.