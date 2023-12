Valpolcevera, ladri di dispense: entrano nei box di un palazzo e rubano olio, vino e miele

Genova. Sei bottiglie di vino, otto litri d’olio e otto chili di miele: è il bottino trafugato dai “ladri di dispense” che la scorsa notte a Genova hanno razziato diversi box in un condominio della Valpolcevera.

In realtà dai garage, le cui saracinesche sono state forzate, sono state rubate anche cinque biciclette e diversi attrezzi da lavoro per un valore da quantificare. Ma colpisce che, dato l’aumento dei beni di prima necessità, i ladri non abbiano tralasciato di portare via anche il cibo.

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e la scientifica. Sequestrate le immagini di videosorveglianza della zona per cercare di risalire agli autori.

Per gli investigatori, i ladri potrebbero avere usato un furgone per caricare quanto rubato.

Sempre nella notte, in via Luccoli, nel centro storico, ennesimo furto con spaccata: alcuni ladri hanno infranto la vetrina di un bar per rubare dalla cassa.