Valpetronio Basket, sconfitta in trasferta contro Tigullio

Santa Margherita Ligure. Sconfitta in trasferta per Valpetronio Basket nella Conference Levante di Divisione Regionale 1. Al palasport di Santa Margherita Ligure la Valle viene superata dal Tigullio Basket, ancora a punteggio pieno in campionato.

Primo quarto equilibrato a Santa Margherita Ligure, con i ragazzi di Coach Callea che giocano compatti e che, anche grazie alla difesa a zona, riescono a tenere botta gli avversari, chiudendo sul -4. Nel secondo quarto primo allungo tigullino, con le due squadre che vanno a riposo sul +10 per i padroni di casa. Al rientro in campo Santa Margherita accelera e la Valle fatica a rimanere in partita, patendo anche l’assenza di Marjanovic sotto canestro. La partita si incanala nella direzione dei sammargheritesi, che raccolgono così i due punti.

Questo il commento di Fabio Callea, coach della Valle: «Abbiamo giocato per due quarti e mezzo con una buona concentrazione che ci ha permesso comunque di restare a una decina di punti di distacco. È chiaro che noi avevamo un’assenza sotto canestro di Marjanovic che purtroppo ci metteva in difficoltà perché eravamo quasi sempre in mismatch dal punto di vista fisico, per cui abbiamo scelto di difendere molto a zona e questo per un po’ ci ha permesso di stare a contatto. Poi alla lunga ci sono mancate anche un po’ di energie fisiche e un po’ di gamba anche perché veniamo da un paio di settimane in cui abbiamo fatto un po’ di fatica ad allenarci con continuità causa influenze e assenze varie. Non era una partita che bisognava vincere ad ogni costo, però quello che avevo chiesto era di avere un atteggiamento diciamo “scolastico”, cioè cercare di imparare qualcosa da questa partita, cercare di stare di stare lì e di giocarcela e questo c’è stato fino a metà terzo quarto. Poi purtroppo abbiamo mollato e siamo sprofondati. Peccato perché comunque non era stata una gara negativa fino a lì, però ormai non è andata così e noi adesso dobbiamo recuperare un po’ le energie. A gennaio avremo subito uno scontro diretto con Lavagna che ha recuperato lo scotto iniziale e sarà una battaglia. Quindi adesso dobbiamo prepararci per finire questo girone di prima fase».

Il tabellino:

TIGULLIO BASKET – VALPETRONIO BASKET 90-58

(Parziali: 20-16; 22-16; 21-15; 27-11)

TIGULLIO BASKET: Guerra 29, Mangione 18, Vexina 12, Camperi F. 8, Mariani 8, Zolezzi 7, Camperi D. 5, Gnocchi 3, Gardella, Altemani. Coach: Caversazio.

VALPETRONIO BASKET: Diakite 12, Calzolari 20, Tasso J 7, Beltrami 8, Tasso N 6, Bottaro 2, Davini 3, Serio, Gamaleri, Gachon. Coach: Callea.