Valbisagno Insieme scrive la lettera di Natale al presidente Uremassi: “Alzi la voce per i nostri cittadini”

Genova. “Dicembre è il mese in cui l’anno si chiude e si fanno i conti con quello è stato fatto in 12 mesi. Per il nostro Municipio è stato un mese particolare e quasi proficuo solo per la capacità del nostro Vice Sindaco di tirarla fuori dai guai”.

Queste le parole scritte in un comunicato stampa dal gruppo municipale di “Valbisagno Insieme”, capitanati dall’ex presidente del Municipio IV Media Valbisagno Roberto D’Avolio, e indirizzate all’attuale presidente Maurizio Uremassi.

“Via Val Trebbia. Che dire, in quasi due anni non è stato in grado di farsi sentire, alzando la voce, chiedendo l’avvio dei lavori per ripristinare la frana di fine 2021. Con tanta fatica il ciclo precedente si era concluso con l’accordo tra Arte e comune per i lavori. Fin da settembre 2022 abbiamo continuato a lavorare su questo argomento portando alla vostra attenzione tutto il lavoro svolto ma a nulla è servito se non a far cedere un altro pezzo di muraglione per cui già a fine mandato si era richiesto un sopralluogo e monitoraggio. Ringraziamo pubblicamente l’Assessore Piciocchi per essersi preso la colpa e scusato con i cittadini, per questa immobilità di un anno e mezzo, durante l’assemblea pubblica del 6 dicembre, organizzata tra le altre cose sempre dai cittadini perché voi ve ne guardate bene da avere rapporti con loro (sempre che non sia manifestato il loro apprezzamento per voi),. Assemblea in cui il Vicesindaco è stato molto chiaro “Scusate in questo anno e mezzo non abbiamo fatto nulla”.

“Per quanto riguarda il prolungamento di Via alla Chiesa di San Siro di Struppa – continua la nota stampa – che altro dire, abbiamo consumato tanta di quella carta e sprecato tanto di quel fiato che ormai siamo senza parole. Anche qui il Vice sindaco nei panni di un super eroe è intervenuto per metterci una pezza scusandosi nuovamente per la mancanza di priorità in questo progetto. Scuse che sono seguite subito dalla promessa di un sopralluogo a gennaio che noi attenderemo con ansia anche se, con tutto il rispetto, i sopralluoghi a San Siro tra un po’ non si contano più neanche su una mano”

“Caro Presidente – conclude la lettera – quello che le chiediamo per il 2024 è un po’ più di carattere non solo sugli argomenti portati avanti dalla sua maggioranza ma su quelli che ogni tanto da umili consiglieri di minoranza portiamo avanti, perché vede Via Val Trebbia e Via alla Chiesa di San Siro di Struppa sono due argomenti che abbiamo iniziato a trattare nel ciclo precedente e ripresi a inizio del suo mandato e con molta franchezza e sincerità possiamo dire che a Dicembre 2023 quello che lei ha fatto al riguardo è stato il nulla. E se davvero la colpa va cercata in qualche altra figura ad un livello più alto del suo quello che vogliamo non sono scuse ma una sua presa di posizione ad alta voce a favore dei cittadini. La smetta di difendere incondizionatamente l’amministrazione che rappresenta”.