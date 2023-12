Ustionato dopo avere acceso un petardo in strada, quarantenne finisce in ospedale

Genova. Un uomo di 42 anni è finito in ospedale per le ustioni riportate accendendo un petardo in strada.

È successo in via 2 dicembre 1944, la strada che collega Voltri al Cep. L’uomo è stato soccorso dall’ambulanza della Misericordia Ponente Soccorso e accompagnato all’ospedale di Voltri, dove è arrivato in codice giallo ed è stato medicato.

A Genova non è ancora in vigore alcuna ordinanza che vieti l’accensione di petardi e fuochi d’artificio, se non nell’area dei Winter Park, il luna park a Ponte Parodi. È altamente probabile che il documento arrivi nei giorni immediatamente precedenti al Capodanno, e sempre con l’indicazione di zone ben precise, come accaduto gli anni scorsi.

Nel frattempo le segnalazioni sui botti sparati anche a tarda notte – con potenziali rischi per chi li accende, e pesanti ripercussioni anche su animali e popolazione più fragile – arrivano da tutti i quartieri della città.