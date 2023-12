Una rapina e una tentata rapina in pochi giorni, custodia cautelare in carcere per un 20enne

Genova. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Genova hanno arrestato un ragazzo di vent’anni, di nazionalità rumena, per rapina e tentata rapina. Nelle ultime settimane era stato protagonista di diversi episodi.

Il primo dicembre, in serata, i carabinieri erano intervenuti, allertati da alcuni cittadini, per un giovane che, in stato di agitazione, faceva il panico in piazza Rismondo, a Bolzaneto. Il 20enne, sotto l’effetto di alcolici e droghe, si era scagliato contro i militari.

Il ventenne era stato arrestato e, una volta nella vettura di servizio, era stato accusato da un altro giovanissimo di avere tentato di rapinarlo poco prima dell’intervento della pattuglia.

Pochi giorni dopo alla stazione di Bolzaneto si era presentato un 17enne che aveva denunciato di essere stato rapinato di una collanina d’oro e di pochi contanti: l’identikit combaciava con quello del ventenne. Cosa poi confermata dalle immagini di alcune telecamere di sorveglianza.

I carabinieri hanno quindi denunciato l’uomo per rapina aggravata e tentata rapina richiedendo l’applicazione di una misura cautelare visti i precedenti di polizia e la pericolosità sociale dimostrata dall’indagato.

La procura di Genova ha concordato con la richiesta , poi avvallata dal Tribunale che, il 20 dicembre, ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere del soggetto. La sera stessa i militari del nucleo operativo, con i colleghi della stazione di Busalla, hanno rintracciato il ventenne nel Comune della Valle Scrivia e lo hanno portato in carcere a Marassi a disposizione dell’autorità giudiziaria.