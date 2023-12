Ucciso con una freccia, uno dei difensori di Scalco attacca la pm e rilancia: “Non fu omicidio ma morte come conseguenza di altro reato”

Genova. “Deve prevalere il ragionevole dubbio su tutto quello che non e’ certo – ricorda concludendo la sua arringa difensiva l’avvocato Jacopo Pensa – e tutte le congetture che fa il pm, come il fatto che volesse togliere la freccia per nasconderla non sono state provate” . Per questo secondo i suoi legali, Jacopo Pensa e Federico Papa, Evaristo Scalco, l’artigiano che la notte tra il 1 e il 2 novembre dello scorso anno ha ucciso con una freccia Javier Alfredo Miranda Romero, non deve essere condannato all’ergastolo come ha chiesto la pm Arianna Ciavattini nella sua requisitoria.

“Il pubblico ministero non ha scelto la pena di morte solo perché non è prevista dal nostro ordinamento” ha attaccato l’avvocato Pensa, uno dei più noti avvocati del foro di Milano che ha scelto di partire dal lato opposto della ‘bilancia’ delle pene, ovvero la condanna dell’imputato per il reato previsto dall’articolo 586 del codice penale, vale a dire non omicidio bensì “morte come conseguenza di altro reato”. Perché, ribadisce l’avvocato come già aveva detto Scalco quando si era sottoposto a interrogatorio, il 64enne “non voleva uccidere Romero, ma solo spaventarlo”. Una posizione estrema per provare a minare le accuse durissime formulate dalla procura.

In alternativa l’avvocato – come prevede il codice di procedura penale – ha chiesto in subordine di condannare il suo cliente a pene più lievi, considerando la morte di Romero in alternativa un “delitto aberrante” (reato in base al quale in questo caso, pur volendo solo spaventare la vittima ha usato un mezzo che per errore ne ha provocato la morte), un omicidio preterintenzionale (quindi non voluto) o, in caso la corte optasse per l’omicidio volontario, di bilanciare le aggravanti con le attenuanti generiche per arrivare quindi a una pena di 21 anni di reclusione. “Voi davvero pensate che un uomo che arriva a 64 anni immacolato dal punto di vista penale, davvero volesse uccidere un uomo in strada con cui ha avuto una discussione? Io vi chiedo di riflettere se quest’uomo merita di morire come ergastolano”.

Il suo collega Federico Papa, che si è occupato della prima parte dell’arringa difensiva, ha messo il fila tutti i momenti cruciali della lite che hanno portato all’omicidio a partire dai video delle telecamere del Comune di Genova. Un elemento su cui i difensori puntano molto sono i petardi che secondo Scalco e i suoi avvocati i due amici (la vittima Miranda Romero e l’amico Luna Ayala) gli avrebbero lanciato: il primo aveva raccontato Scalco gli era finito dentro casa e lui, dopo che si era spento lo aveva rilanciato proprio in direzione dell’amico della vittima. Per la difesa sarebbe stato proprio questo elemento ad accendere l’animo dell’artigiano, che aveva imbracciato il suo arco dicendo ai due “Ecco allora vi faccio vedere che se voi avete i petardi io ho questo”. Tuttavia il lancio dei petardi dentro casa di Scalco non è ripreso da alcuna telecamera. “Si vede che lo rilancia, ed è lo stesso che trovano i carabinieri. Ed è la prima cosa che racconta ai carabinieri quando viene fermato. Come avrebbe potuto inventarselo. E’ un fatto oggettivo” ha detto l’avvocato Papa.

Papa, che ha usato toni più moderati del collega, non ha attaccato il pm ed è arrivato a dire che “questa difesa non cerca di dire che il litigio, gli insulti, i petardi, il dito medio consentano di chiedere l’attenuante della provocazione, ma che siamo in quella porzione in cui non è contestabile né aggravante dei futili motivi, né l’attenuante della provocazione”. Per entrambi gli avvocati chiaramente l’obiettivo è unico quanto semplice: chiedere alla Corte d’assise presieduta dal giudice Massimo Cusatti di non condannare Scalco alla pena massima, quella del carcere a vita.

La sentenza sarà pronunciata il prossimo 11 gennaio, dopo le repliche già annunciate dalla pm Ciavattini, chiamata in causa da Pensa. Dopo la Corte d’assise entrerà in camera di consiglio e ne uscirà con la sentenza.