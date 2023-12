Ucciso con una freccia, l’arciere Scalco si difende in aula: “Volevo spaventarli e colpire il vaso di fiori, sono disperato per quel che ho fatto”

Genova. “Non volevo uccidere Romero, e neppure colpirlo. Volevo spaventarli, dopo che mi avevano tirato i petardi e pensavo di colpire i vasi di fiori sulla piazzetta. Quando ho preso in mano quell’arco ho fatto la cosa più stupida della mia vita, ho ucciso una persona giovane e ora un bambino piccolo non ha più il padre. Sono disperato per quello che ho fatto”. Evaristo Scalco, l’artigiano-marinaio che la notte tra il 1 e 2 novembre ha ucciso Javier Miranda Romero colpendolo con una freccia all’addome ed è oggi a processo davanti alla Corte d’assise di Genova per omicidio volontario aggravato dai futili motivi, si è sottoposto questa mattina all’interrogatorio da parte del pm Arianna Ciavattini.

Ha ricostruito i fatti per circa un’ora e mezza dal momento in cui è cominciata quella lite, la sera del delitto, al momento in cui ha cercato di soccorrere la vittima. Scalco ha raccontato che era appena tornato da una cena insieme all’equipaggio con cui aveva fatto il trasferimento di un’imbarcazione da Malta a Genova: “Avevamo bevuto tre bottiglie in sette persone, ma non ero ubriaco” ha detto. Quando è arrivato a casa ha acceso una sigaretta e ha visto “due persone nel vicolo, una stava orinando sulla saracinesca di un negozio di cui conoscevo il proprietario. Gli ho detto di andarsene almeno dietro l’angolo, che non si faceva così”.

Ne è scaturita una lite dai toni accesi ma poi lui si è allontanato “per andare in cucina dove mi stavo preparando una tisana. Ho sentito un botto, sono tornato nell’altra stanza e ho trovato un petardo in casa, che ancora stava facendo fumo. Appena si è spento gliel’ho rilanciato, mentre loro continuavano a dirmi cose. Poi a un certo punto invece si sono allontanati e credevo fosse finita lì”.

Invece, secondo il racconto dell’imputato, Romero e l’amico sono tornati “dopo circa 5-10 minuti mi pare, ma non ho guardato l’orologio. Ho sentito un altro botto. A quel punto ho fatto la cosa più stupida della mia vita. Ho preso il mio arco, già armato perché dovevo cambiargli la corda e ho preso una freccia dal mucchio. Gliel’ho mostrato per fargli vedere che se loro mi tiravano i petardi, io avevo l’arco e le frecce. Pensavo di spaventarli, ma loro hanno continuato a insultarmi. Così ho sparato la freccia”.

Scalco dice “di non aver capito subito che aveva colpito Romero. Quando ho tirato la freccia volevo colpire i vasi con la terra che si trovavano nella piazzetta. Mi sono accorto di averlo colpito solo dopo qualche minuto, quando è crollato a terra. Allora ho capito che lo avevo colpito e sono sceso per soccorrerlo”. Scalco ha anche detto che la frase – all’apparenza agghiacciante – ‘Fa male? Vi avevo avvertito’ l’avrebbe pronunciata “quando ancora non avevo capito bene cosa era successo. Gli devo aver detto ‘ti fa male?” ha spiegato. Poi ha raccontato di aver cercato di estrarre la freccia “per tamponare la ferita meglio, ma c’era troppo sangue. Sono risalito a prendere degli asciugamani e un coltellino multiuso con una pinza. Volevo provare a toglierla ma poi ho desistito perché temevo che avrei fatto ancora più danni”.

Scalco ha anche ammesso di avere detto la frase ’stranieri di merda’, ma ribadisce di non essere razzista: ““Io non ricordo se ho detto ‘stranieri di merda’ o ‘gente di merda’, ma non sono razzista. Mia moglie fra l’altro è argentina. Ho sempre viaggiato, ho amici stranieri, non sono razzista”.

Stamani in aula è stata sentita anche la moglie di Evaristo Scalco, Gloria Eleonora Alfinito, originaria di Buenos Ayres. Ha spiegato in lacrime di non sapersi spiegare il gesto del marito: “Credo che non lo sappia nemmeno lui perché lo ha fatto. Evy non è un violento. E non siamo razzisti, io sono emigrante, e in nessun modo potrei stare cn un razzista”. La donna ha anche spiegato che il marito navigava e faceva il maestro d’ascia, mentre lei insegnante in argentina, ha sempre lavorato dandosi da fare. “Non siamo benestanti – ha spiegato – ma certamente abbiamo quotidianamente presente il fatto che questo bambino crescerà senza papa e faremo fronte per quanto possiamo. Qualche tempo fa sono riuscita ad aprire un conto dove versiamo insieme ai nostri amici del denaro destinato proprio al bimbo rimasto senza padre. E sono dispiaciuta per il fatto che non sapevo fino a poco tempo fa che Romero avesse anche una figlia più grande”.

Stamattina in aula sono stati sentiti ancora due testi della difesa, madre e figlio, che avrebbero confermato di aver sentito dei botti, prima dell’omicidio La donna in particolare ha spiegato che “ci sono stati due scoppi do cui il secondo molto più forte, tanto che i nostri gatti si sono nascosti per la paura. Era un periodo in cui lanciavano i petardi, ma non cosi forte”. La vicina ha anche raccontato che quando si è affacciata dalla finestra “La vittima era a terra e Scalco lo stava soccorrendo perché gli parlava, gli ha detto ‘cerchi di respirare’ mentre gli altri erano intorno”.

La figlia maggiore di Miranda Romero era in aula con la madre questa mattina, ma a un certo punto sono uscite. Troppo doloroso sentire il racconto dell’assassino di papà: “Non mi è sembrato un pentimento completo il suo – dice ai cronisti alla fine dell’udienza – come mi sembra molto strano come non sapessero della mia esistenza fino a pochi mesi fa”. Alicia, che ha 19 anni, ricorda l’ultima volta che aveva visto il papà: “Quella domenica abbiamo fatto colazione insieme, con lui avevo un bellissimo rapporto. Poi al pomeriggio mi ha mandato una foto del mio fratellino. Gli ho risposto che era molto carino. Poi più nulla, i carabinieri mi hanno fatto chiamare a scuola la mattina dopo per dirmi cosa era successo”.

Nelle prossime due udienze sono previste la requisitoria del pm e le conclusioni degli avvocati. La sentenza è stata fissata per l’11 gennaio 2024.