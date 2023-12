“Tutti uguali per i diritti umani”: l’iniziativa di Monza e Genoa per la partita di domani, la stessa felpa prima del match per lanciare un messaggio

Genova. “Al cospetto dei diritti umani siamo tutti uguali”. Questo il messaggio che, in occasione della 75esima Giornata Mondiale dei Diritti Umani e in concomitanza con la 15esima giornata del campionato di calcio della Serie A Tim di domenica 10 dicembre, AC Monza e Genoa CFC lanceranno nei momenti che precedono l’inizio della partita e che caratterizzeranno l’ingresso in campo.

L’iniziativa, ideata e promossa dal match sponsor di giornata Pulsee Luce e Gas – brand full digital per le utenze domestiche di Axpo Italia nonché sponsor presente sulle maglie di entrambi i club – realizza qualcosa di unico: le due squadre faranno il loro ingresso in campo indossando la stessa felpa e facendosi promotori di un forte messaggio di unione, uguaglianza e difesa dei diritti umani.

Al progetto “Field For Rights” hanno aderito con entusiasmo e grande sensibilità le due squadre e i relativi sponsor tecnici e di maglia. Tutti uniti per poter vedere scendere in campo un’unica squadra, quella che lotta per i Diritti. La felpa in edizione limitata che accomuna le due squadre, vede impressa su ciascuna delle 22 maglie dei calciatori altrettante parole riprese dalla Dichiarazione dei Diritti Umani approvata dall’ONU nel 1948 per dare ancora più forza al messaggio di compattezza in una giornata così importante.

Pace, libertà, cultura, rispetto, famiglia, cura, comunità sono solo alcune di quelle che trovano spazio sul retro di questa speciale felpa celebrativa cui si unisce il ruolo fondamentale della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente, temi di grande rilevanza per l’operatore energetico e che rappresentano, a buona ragione, un altro di quei diritti che riguardano tutti noi.

“Siamo abituati a vedere lo sport, e in particolare il calcio, come grande strumento di aggregazione e nei suoi aspetti più competitivi e campanilistici” commenta Alicia Lubrani, Chief Marketing Officer & Country Corporate Communication Director di Axpo Italia. “Questa volta, in un’occasione del tutto speciale e grazie alla collaborazione delle due società cui ci lega un rapporto che va oltre la semplice sponsorizzazione, abbiamo voluto superare il concetto di competizione e ricordare che ci sono cose rispetto alle quali è indispensabile stare tutti dalla stessa parte. La maglia è un simbolo, uno dei più riconosciuti e rappresentativi del calcio. Vogliamo che questa esperienza, anche rispetto alle attuali tensioni geopolitiche che ci preoccupano, porti all’attenzione un messaggio di vicinanza, impegno condiviso e partecipazione attiva. Solo insieme possiamo fare la differenza nel sensibilizzare un pubblico, quello che segue lo sport, così numeroso, attento, entusiasta e recettivo”.

Adriano Galliani, Vicepresidente Vicario e Amministratore Delegato AC Monza ha commentato: “Ringraziamo lo sponsor Pulsee Luce e Gas per averci proposto questa iniziativa unica nel suo genere. Far entrare le due squadre in campo indossando la stessa felpa è un gesto di grande impatto e molto significativo perché quando si parla di diritti umani siamo tutti un’unica squadra. Vedere i nostri sponsor condividere gli stessi valori che contraddistinguono il nostro Club è per noi motivo di grande orgoglio”.

Alberto Zangrillo, Presidente Genoa Cricket and Football Club, dichiara: “Siamo felici di accendere i riflettori, insieme a Pulsee e AC Monza, sul principio, sempre attuale e centrale, del rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo. Questa campagna valoriale, all’interno della vetrina simbolica della Serie A Tim, chiama tutti all’impegno e alla necessità di adoperarsi contro le diseguaglianze sociali e le discriminazioni, nel rispetto di ideali inalienabili. Un grazie sentito a Pulsee per aver dato luce ed energia al progetto”.

Le 22 maglie con cui i calciatori faranno il loro ingresso in campo e che rappresentano dei veri e propri “pezzi unici”, saranno vendute all’asta, nelle settimane che seguiranno la partita, tramite la piattaforma dell’ente no profit LIVE Charity.

Due delle parole protagoniste della giornata saranno salute e vita e il ricavato delle vendite collaborerà ad uno dei progetti che attualmente LIVE Charity sta portando avanti ovvero “Cuore Batticuore – Italia Cardioprotetta”. L’iniziativa prevede la donazione di defibrillatori a Istituti Scolastici, Comuni ed Associazioni Sportive e, in 15 anni di attività, ha già consentito di consegnare 251 apparecchi salvavita in varie realtà d’Italia.