Tricapodanno a Genova, Amt intensifica il servizio: il 31 metropolitana non stop tutta la notte e bus fino alle 3 e mezza

Genova. In occasione dei festeggiamenti per la fine dell’anno, nelle serate di venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 dicembre, AMT ha previsto una serie di intensificazioni al servizio per agevolare i cittadini che vorranno raggiungere il centro con i mezzi pubblici per partecipare agli eventi e alle feste in programma.

Venerdì 29 e sabato 30 dicembre

In occasione degli eventi del 29 e 30 dicembre in programma al Porto Antico, AMT intensifica il servizio delle linee bus 1, 9, 13 e 617 prorogandole fino alle ore 2:00. I bus effettueranno capolinea come di consueto in piazza Caricamento e in via Turati, salvo eventuali diverse disposizioni che dovessero essere stabilite dalle Forze dell’Ordine. La linea 617 farà capolinea come di consueto in via Ceccardi ma a fine evento al Porto Antico effettuerà capolinea in via Turati per agevolare gli spostamenti sulla direttrice di Levante. Il servizio verrà gestito dal personale di AMT presente sul posto in coordinamento con il Centro Operativo.

La metropolitana sarà in servizio fino alle 02:30; l’ultima corsa da Brignole per Brin sarà alle ore 2:30 e da Brin per Brignole alle ore 2:10.

Domenica 31 dicembre

Per la grande festa prevista la notte di San Silvestro in piazza De Ferrari, verrà intensificato il servizio bus sulle direttrici principali estendendolo fino alle ore 3:30 del mattino. I bus speciali diretti in Valbisagno e a Levante faranno capolinea in via Ceccardi mentre quelli diretti verso la Valpolcevera e il Ponente partiranno da piazza Caricamento, salvo eventuali diverse disposizioni che dovessero essere stabilite dalle Forze dell’Ordine; in quest’ultimo caso le linee speciali dirette in Valbisagno e a Levante farebbero capolinea in via Cadorna mentre quelle dirette a Ponente e in Valpolcevera partirebbero da via Gramsci altezza Darsena.

Sarà esteso fino alle ore 2:00 del mattino circa anche il servizio delle linee serali 603, 604, 640, 656 e 680. L’ascensore di Castelletto Levante sarà aperto fino alle ore 2.30.

La metropolitana effettuerà servizio non stop per tutta la notte. Dalle ore 18:00 alle ore 01:30 sarà chiusa la stazione metro di De Ferrari su provvedimento delle autorità competenti per ragioni di sicurezza. I treni effettueranno il normale servizio tra Brin e Brignole saltando la stazione di De Ferrari che verrà riaperta all’1:30.