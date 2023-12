Trentaduenne volò giù dal secondo piano, ma non era suicidio: per la Procura è omicidio, arrestato il marito

Genova. Svolta nelle indagini che erano state aperte nel marzo scorso quando una donna di 32 anni era morta dopo essere volata giù dalla finestra del suo appartamento di Sestri ponente dove viveva con il marito e i figli. La donna era morta mentre il marito si trovava in casa, la procura aveva aperto un fascicolo ma l’ipotesi più accreditata era quella di un suicidio.

Ma non era così. In base ai successivi accertamenti delegati dal sostituto procuratore Marcello Maresca ai carabinieri, ad uccidere Sharmin Sultana è stato il marito, il 44enne Ahmed Mustak che è stato arrestato ieri sera su ordinanza di custodia cautelare del gip Paola Faggioni.

La svolta nelle indagini sarebbe arrivata in particolare da un disegno realizzato dal figlio più grande della coppia ma anche dai sospetti sollevati da alcuni familiari, che avevano raccontato di liti e vessazioni compiute dal marito sulla moglie.

Secondo quanto emerso dalle indagini Mustak avrebbe ucciso la moglie per gelosia. Era ossessivo nei confronti della donna, che viveva isolata e senza alcun contatto sociale, per questo si affidava ai social e lui si arrabbiava: “ Mio marito controlla tutto il giorno il mio account (ndr: probabilmente tiktok), quando lui vede qualcuno che manda dei messaggi mi insulta ed è molto geloso. Quindi nonmandarmi messaggi in questo momento” scriveva la donna che aveva confidato ad alcune amiche che quell’uomo, con cui i rapporto erano peggiorati negli ultimi sei mesi le faceva paura.

Ben due volte era intervenuta la polizia per dei litigi. Drammatica la testimonianza del figlio di 9 anni, con l’assistenza di una psicologa ha raccontato le violenze a cui avrebbe assistito: “papà batte nella testa di mamma …e ppi arriva pieno di sangue”, “papà ha sbattuto con la scatola di pizza”. Una lite in cucina, le botte poi il volo dalla finestra a cui il piccolo avrebbe assistito.