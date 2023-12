Treni, Rossetti (Azione): “Cancellato il treno degli operai di Fincantieri, Regione intervenga”

Genova. “Lascia stupiti che ogni volta la giunta regionale non programmi e non preveda i problemi. Togliere il treno che consente agli operai di Fincantieri, residenti nei diversi comuni della costa, di arrivare in tempo per entrare in turno alle sei del mattino, ha

dell’incomprensibile”.

Lo ha detto il consigliere regionale del Gruppo Misto (Azione) Sergio Rossetti a proposito della cancellazione a partire dal 12 dicembre del treno regionale 12310 che partiva dalla Spezia alle 4:30 e arrivava a Riva Trigoso alle 5:21, che è avvenuta senza il necessario preavviso e ha creato difficoltà a tanti lavoratori pendolari, in particolare quelli di Fincantieri.

“Rfi non si è mai preoccupata delle conseguenze della gestione degli orari dei treni e la Regione, pur essendo l’ente che paga, è sempre subalterna alle esigenze dell’azienda mentre dovrebbe tutelare i cittadini – conclude Rossetti -. Spero si affronti subito la questione e si rimettano i treni utili per il servizio dei laboratori”.

Due le soluzioni individuate da Azione: il ripristino del treno 12310 oppure anticipare la partenza del treno 12316 delle 5.05 da La Spezia Centrale.