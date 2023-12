Treni, Pastorino (Pd): “Il governo trovi i fondi per il quadruplicamento Tortona-Voghera”

Genova. “Sostanzialmente il ministro Salvini non ha annunciato alcuna novità nel corso della mia interrogazione sulle tempistiche dei lavori del Terzo Valico e sul finanziamento del quadruplicamento della linea Milano-Genova, se non la conferma di quanto già annunciato anche in risposta alla mia precedente interrogazione del mese di aprile”.

Lo dichiara il deputato ligure del Pd Luca Pastorino, membro della commissione trasporti alla Camera, in seguito al question time odierno con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sull’evoluzione delle opere infrastrutturali liguri.

“Ho chiesto al ministro Matteo Salvini e al viceministro Edoardo Rixi di mantenere l’impegno di reperire i fondi necessari per il quadruplicamento della parte tra Tortona e Voghera perché se si opera – come avviene a oggi – solo sulla tratta da Rogoredo a Pieve Emanuele il beneficio non arriva certo ai genovesi, con tempi di percorrenza che rimarrebbero gli stessi e con i treni che continuerebbero a rallentare e a fermarsi a Tortona come avviene sistematicamente adesso. Il ministro ha promesso di trovare i fondi dopo la finanziaria, sarà mia cura continuare a ricordarglielo”.