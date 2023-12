Treni gratis per gli studenti liguri, ma quelli genovesi sono tagliati fuori: insorgono le associazioni

Genova. Le associazioni liguri dei consumatori Assoutenti, Adoc, Adiconsum, Casa del Consumatore, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori e Sportello del Consumatore hanno richiesto un incontro urgentissimo all’assessore regionale ai Trasporti, Augusto Sartori, finalizzato al riconoscimento del diritto all’abbonamento gratuito al trasporto ferroviario per gli studenti tra i 15 e i 19 anni che non usano il bus, sono residenti nel comune di Genova e si recano a scuola in città usando le tratte ferroviarie urbane.

Al centro del dibattito c’è il provvedimento con cui la Regione ha reso gratuiti, a partire dal 2024, i treni regionali per tutti gli studenti sino ai 19 anni. Gli studenti che usano il treno per raggiungere gli istituti potranno dunque viaggiare gratis, ma dalla lista sono esclusi quelli che viaggiano sulla tratta ferroviaria Voltri-Nervi: la “competenza” in questo caso è di Amt, e non di Trenitalia, rientrando nella sottoscrizione degli abbonamenti integrati. E se per il 2024 il Comune ha annunciato un riordino integrale del sistema tariffario della rete cittadina, prevedendo la totale gratuità dei mezzi per gli under 14, i due abbonamenti annuali – uno ordinario a 295 euro e uno a 200 euro per gli under 26 che permetteranno di viaggiare su bus urbani ed extraurbani, Volabus, Navebus, Ferrovia Genova-Casella, rete urbana di Trenitalia – non convincono le associazioni di consumatori.

“A oggi vi è una profonda ingiustizia nel riconoscere che un giovane di Arenzano che va al liceo scientifico Lanfranconi di Voltri possa viaggiare gratis sui treni mentre un giovane di Voltri che va a scuola all’alberghiero di Quarto Marco Polo debba pagarsi il viaggio, creando così una disparità che non ha pari in una platea che in teoria dovrebbe avere lo stesso diritto – sottolineano le associazioni – Chiediamo che il cavillo burocratico per il quale questi giovani sono esclusi dall’abbonamento gratuito sia prontamente risolto, anche perché ad oggi chi vuole prendere solo il treno nel Comune di Genova lo può fare con il biglietto di Trenitalia e non utilizzando quello integrato di Amt”.

Le associazioni liguri dei consumatori mettono a disposizione i loro sportelli genovesi per rilasciare agli studenti che lo richiederanno l’attestazione dei requisiti per la gratuità del viaggio previsti dalla delibera regionale, assumendosi l’onere di eventuali sanzioni qualora queste dichiarazioni non vengano riconosciute ed equiparate a quelle di tutti gli altri studenti della Liguria.

“Se malauguratamente verrà elevata una multa per mancanza di titolo di viaggio a un giovane genovese tra i 15 e i 19 anni che si reca da casa a scuola negandogli il diritto di un suo collega ligure – concludono Assoutenti, Adoc, Adiconsum, Casa del Consumatore, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori e Sportello del cittadino – la sanzione sarà pagata con il nostro fondo associativo per il quale ci siamo autotassati, allo scopo di affermare che i diritti devono essere uguali tra tutti i cittadini liguri anche quelli che tra i 15 e i 19 anni usano il treno”.