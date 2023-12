Tre Liriche della Compagnia Xenia vince la sesta edizione della rassegna Intransito 2023

Genova. La Compagnia Xenia, con lo spettacolo Tre Liriche si aggiudica la vittoria nella sesta edizione della rassegna INTRANSITO teatro emergente under 35.

Da giovedì 30 novembre a sabato 2 dicembre 2023 presso il Teatro Akropolis di Genova, si è svolta, ad ingresso gratuito, con un lusinghiero successo di pubblico e alla presenza di operatori e istituzioni, la sesta edizione di INTRANSITO, concorso nazionale dedicato al teatro emergente under 35, a cadenza biennale, promosso dal Comune di Genova – Direzione Politiche culturali – in collaborazione con Teatro Akropolis, Associazione La Chascona e Officine Papage, con il patrocinio del GAI, Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani e il sostegno di BPER.

Sabato 2 dicembre 2023, serata finale della rassegna, la giuria di operatori, critici e personalità del mondo del teatro a livello nazionale, composta dalla presidente di giuria Claudia Cannella, presidente di Hystrio – Associazione per la Diffusione della Cultura teatrale, dalla responsabile progetti formazione pubblico e osservatorio giovani compagnie AMAT Daniela Rimei, dalla studiosa e critica del teatro nonché vice direttore di Dramma.it Maria Dolores Pesce, dal drammaturgo e regista, presidente di Fondazione Fabbrica Europa Tuccio Guicciardini e dall’editore e giornalista Nicola Giordanella ha assegnato il premio di euro 1500 allo spettacolo TRE LIRICHE della Compagnia XENIA di Roma con la seguente motivazione: “Frammenti di un discorso d’amore e di paura che si vuole figlio della reclusione da pandemia e della solitudine dello sguardo. Una drammaturgia al tempo stesso lirica ed ironica che affronta con originalità, profondità ed autenticità un tema come l’amore che facilmente può cadere in stereotipi. Di notevole interesse la partitura musicale che ben s’intreccia alle mutevoli temperature delle tre emozionanti interpretazioni, giocate su un uso essenziale dello spazio, del movimento e degli elementi scenici”.

TRE LIRICHE, scritto e diretto dal giovane Jacopo Neri (28anni), anche in scena con Chiara Ferrara (25anni) e Dario Caccuri (28anni), entrambi diplomati all’Accademia Silvio D’Amico, parte di una trilogia avviata nel 2020, quando il contatto umano era pervaso da una minaccia invisibile, ed esplora il nesso tra amore e paura: paura del coinvolgimento, durante le prime fasi della relazione, paura della perdita, mentre il rapporto si fa più stabile, paura dell’oblio della vita condivisa, quando la storia sta ormai volgendo al termine; lungo il corso dello spettacolo, l’Io parlante tenta in tutti i modi di controllare l’inevitabile volubilità dei legami umani, adottando i comportamenti più surreali dentro e fuori la vita di coppia, nell’utopica ricerca di una sicurezza totale. Le musiche originali sono di Enrico Truffi.

Si chiude così, in un’atmosfera di convivialità e di scambio, INTRANSITO 2023, una rassegna d’eccellenza che ha avuto al suo centro l’incontro e la condivisione tra artisti, operatori di settore e critici. Promosso e fortissimamente voluto dal Comune di Genova, città da sempre fucina artistica, il concorso ha infatti l’obiettivo di valorizzare il lavoro di giovani compagnie e di artisti emergenti della scena nazionale che portano avanti ricerca e innovazione nell’ambito delle arti performative.

A tutti i sei finalisti, Compagnia Ctrl+Alt+Canc di Napoli, Gli Scarti ETS/ScenaMadre di La Spezia, RI.TE.NA. Teatro di Casalnuovo Di Napoli (NA), Compagnia Versus di Roma, Compagnia Cantiere Artaud di Arezzo, Compagnia XENIA di Roma, a fronte delle rappresentazioni è stato corrisposto il cachet fissato in Euro 1800,00 più iva.

Da segnalare inoltre che alcune delle compagnie hanno partecipato a Start and Go, un progetto voluto dal Comune di Genova che vede un percorso di formazione a sostegno della creatività di giovani artisti per trasformare idee innovative in imprese impegnate nell’ambito dello spettacolo dal vivo.