Tragedia in cantiere: muratore di 61 anni cade dalle impalcature e muore

Savona. Una nuova tragedia sul lavoro in Liguria: questa mattina, poco prima delle 10, un operaio di 61 anni di nazionalità albanese, un piastrellista che lavorava per una ditta di Cuneo, si trovava al quarto piano di un ponteggio quando, per cause da chiarire, è precipitato a terra da circa 8-10 metri d’altezza. È successo nel cantiere del Condominio Turchese, in via Edmondo De Amicis, a Borghetto, in provincia di Savona.

Immediato l’allarme, con l’intervento di un’ambulanza della Croce Rossa di Loano e l’automedica del 118, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale. Si attende l’arrivo del magistrato per gli accertamenti del caso.

“Una tragedia, si piange l’ennesima morte bianca e un’altra famiglia rovinata – è il commento a caldo del sindaco Giancarlo Canepa, subito giunto sul luogo dell’incidente – In questi casi non ci sono parole, ora le indagini faranno il loro corso per accertare con esattezza l’accaduto e far luce su tutti gli aspetti della vicenda”.

Unica testimone, la signora Simonetta che lavora in un supermercato a fianco al condominio: “Ero appena uscita, quando ho sentito un tonfo – ha raccontato visibilmente provata dall’accaduto – Ho alzato lo sguardo e l’ho visto cadere”. La donna si è rivolta al vicino Poliambulatorio Medico Infermieristico per chiedere un aiuto immediato: “È accorso un infermiere e nel frattempo ho allertato i soccorsi. È stato fatto il possibile, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare”.