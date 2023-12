Tragedia a Lavagna, 36enne partorisce in ambulanza ma la sua bimba era già morta

Lavagna. Tragedia questa mattina al pronto soccorso di Lavagna dove una donna di 36 anni aveva partorito in ambulanza circa 15 minuti prima dell’arrivo in ospedale. Un parto spontaneo che tuttavia ha avuto un esito tragico.

“Tutte le manovre rianimatorie sul feto di sesso femminile – spiega una nota della direzione sanitaria della Asl4 – messe tempestivamente in atto già durante il trasporto dalla équipe pediatrica e rianimatoria sono risultate vane. Al parto il feto appariva morto con segni di decesso avvenuto in utero verosimilmente in precedenza”

Il personale è inoltre subito intervenuto per mettere in sicurezza la madre – le cui condizioni al momento non destano preoccupazioni -, procedendo al ricovero in Ostetricia e offrendo misure di sostegno con l’intervento della équipe psichiatrica.

La direzione si unisce al dolore della donna e della sua famiglia, a cui conferma vicinanza ed esprime cordoglio.