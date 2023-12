Tennis: Cus Genova si prende la rivincita in Coppa Corradi, vittoria anche in Coppa Bonici

Genova. Due vittorie e una sconfitta nelle coppe autunnali per il CUS Genova Tennis.

Spicca il successo in finale in Coppa Corradi per il team composto da Masé, Damiani, Papalia e Carazza, nel remake della finale persa nel 2022. Successo per 2-1 contro il CT Lavagna grazie alle vittorie di Masé nei singoli, vincente dopo una battaglia di più di tre ore, e grazie alla vittoria nel doppio di Masé-Carazza per 7-5 6-3.

Sconfitta ai quarti di finale, invece, la squadra di Coppa Raffo, composta da Polverosi, Grisolia e Ginocchio, superata in trasferta dal Tennis Chiavari.

Infine, successo nell’ultima sfida della fase a gironi di Coppa Bonici per il team di Paiardi, Costa, Rebaudi e Bonaiti, vittoriosi in casa contro la Pro Recco Tennis e qualificatasi per i quarti di finale a gennaio.