Taekwondo, dalla Junior Cup tantissime medaglie per gli atleti liguri

Quiliano. Scuole liguri in luce alla quattordicesima edizione della Junior Cup, gara di combattimento che si è svolta sabato 9 e domenica 10 dicembre al Palasport di Quiliano. Un appuntamento divenuto ormai una classica nel calendario nazionale, capace anche quest’anno di richiamare quasi 500 atleti da Liguria, Lazio, Piemonte, Lombardia, Toscana e Sardegna.

In un contesto altamente competitivo hanno brillato le tantissime società liguri presenti, a partire dalla Scuola Genova, che si è aggiudicata anche il primo posto nella speciale classifica per società in entrambe le giornate di gara. Per la squadra del maestro Fugazza il bottino finale è di 31 ori, 23 argenti e 14 bronzi, con le vittorie di Lorenzo Wilhelm, Mattia Giagnoni; Christian Pastore, Ginevra Ziglioli, Beatrice Bozano, Riccardo Ferdinandi, Andrea Raso, Elisa Caligaris, Martina Della Rocca, Giovanni Ruscelli, Mylie Fengone, Rachele Bodratto, Emanuele Penniello, Gaia Gavarone, Simone Effori, Giorgia Pirino, Ludovica Fugazza, Virginia Lampis, Nicolò Rebolino, ludovica Serain, Anna Fossaceca, Giulia Pollini, Riccardo Pastore, Andrea Abbate, Miroslav Monaldi, Stefano Maggiolo, Sofia Barbucci, Filippo Lampis, Leonardo Trevisan, Petra Tagliarini e Chiara Lodi.

Sono 27 le medaglie conquistate dalla Olimpia Savona padrona di casa, terza nel medagliere della prima giornata di gare, con 8 ori, 8 argenti e 11 bronzi. Vincono Severino Flavio, Viejo Victoria, Salucci Riccardo, Sorrento Ian, Morales Jordan, Cadeddu Francesca, Frumento Lalita e Ciarlo Sofia. Festeggia anche la Lanterna Taekwondo del maestro Terrile, con 6 ori (Gabriele Giorgianni, Vicknes Panchabalasingham, Viola Quistelli, Andrea Russo, Alice Dodero, Caterina Fracassi), 6 argenti e 5 bronzi.

Sono 5 invece le medaglie d’oro ottenute dagli atleti dell’Athletic School Tigullio, con le vittorie di Jie Sicurello, Ettore Diana, Efe Avci, Riccardo Giacomelli e Hanel Orellana Kwon, oltre a 1 argento e 7 bronzi. È di 4 ori (Anna Pacella, Noemi Delrio, Simone Venzano, Bianca Sassoni), 5 argenti e 2 bronzi il bottino per il Centro Taekwondo Genova. Sono Giovannini Arken Massimo, Sema Chiara e Farone Leonardo i campioni della Hwasong, che brinda anche a 3 medaglie d’argento e 5 di bronzo.

Tre ori, tre argenti e quattro bronzi sono arricchiscono invece il medagliere della Polisportiva Città dei Ragazzi, fanno felice il maestro Marcato le affermazioni di Fabio Tazzer e di Marlene ed Elia Chiri. La maestra Caneddu e tutta la San Bartolomeo gioiscono per i 3 ori, 4 argenti e 5 bronzi vinti a Quiliano, grazie alle affermazioni di Alessio Gallina, Samuele Arnone e Mattia Vivardi. Un oro (Giada Verre), undici argenti e sei bronzi per la Marassi Taekwondo del maestro Persano, mentre è di un oro e due argenti il risultato per la Hung Ki Kim Taekwondo, con la vittoria di Stefano Luis.

Sono Jacopo Raddi e Giorgia Bertamini i campioni della Scuola Genova 2 del maestro Tradori, che festeggia anche due argenti e un bronzo. La neonata Polisportiva Virtus Sestri inizia con il piede giusto il suo percorso portando a casa un oro (Alessio Mejia) e un argento. Tre ori (Viola Ghiglia, Yuri Cau e Leonardo Altamura), 1 argento e due bronzi sono il risultato della Black Dragon Academy della maestra Canepa. Tre gli argenti per la Black Sharks, che vince anche una medaglia di bronzo, mentre chiude il medagliere ligure, con due argenti e tre bronzi, il Taekwondo Vallescrivia della maestra Paola Remussi.