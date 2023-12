Sviluppo Genova entra nell’Agenzia Regionale Ire: “26 anni di professionalità per le opere sul territorio”

Genova. Oltre 250.000 metri quadrati di superficie territoriale recuperati per l’insediamento di nuove attività produttive con importanti operazioni di dismissione, bonifica e infrastrutturazione di vaste aree del Ponente cittadino, che hanno coinvolto e urbanizzato oltre 300.000 metri quadrati di territorio. E poi il ruolo nella concertazione e attuazione di importanti come quelle legate alla dismissione dell’ ex Ilva a Cornigliano; la realizzazione del nuovo assetto infrastrutturale alla foce del torrente Polcevera; del nuovo mercato ortofrutticolo all’ingrosso di Bolzaneto; della nuova via Cornigliano e della riqualificazione dell’area ex Dufour.

Sono queste alcune delle operazioni che hanno contraddistinto i 26 anni di attività di Sviluppo Genova che entro il 20 dicembre 2023 concluderà il processo di fusione all’interno dell’Agenzia Regionale I.R.E. La società pubblico-privata genovese, che opera come Stazione Appaltante di opere infrastrutturali nel settore pubblico e nel privato, trasferirà le sue competenze e professionalità all’interno dell’Agenzia in house di Regione Liguria, che da 2014 si occupa di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica.

“Oggi siamo di fronte ad un passaggio storico per Sviluppo Genova – spiega Franco Floris, Amministratore Unico – una società che, grazie all’impegno e alla passione dei suoi dipendenti ha raggiunto negli ultimi anni quasi 500 milioni di Euro di fatturato per lavori diventando, di fatto, una delle realtà pubblico- private più virtuose a livello regionale nelle opere di bonifica, infrastrutturazione e urbanizzazione per la valorizzazione del territorio. Sviluppo Genova non esisterà più come ragione sociale ma mi auguro che tutta l’attività di questi anni possa trovare continuità nella nuova società e sono convinto che l a storia di Sviluppo Genova e le professionalità dei suoi dipendenti saranno un valore aggiunto per la nuova I.R.E., a cui auguro fin da subito di poter raggiungere su scala regionale i successi che come Sviluppo Genova abbiamo raggiunto su scala provinciale”.

