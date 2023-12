Boom di influenza e covid: per il weekend dell’Immacolata aperture straordinarie di studi medici e ambulatori

Genova. Con l’entrata nel vivo dell’inverno tornano a circolar virus respiratori, in particolare influenza e covid, e Alisa e Regione Liguria, in collaborazione con Asl e medici di medicina generale, hanno messo a punto un piano finalizzato ad abbassare la pressione sui pronto soccorso nel primo lungo weekend festivo del periodo natalizio.

Il piano prevede l’apertura straordinaria di ambulatori, distretti e studi medici da venerdì 8 a domenica 10 dicembre, iniziativa che verrà ripresa nel corso di tutte le festività natalizie. In Asl 1 e Asl 2 sono operativi, in ogni fascia in ognuno dei tre giorni, 4 ambulatori, in Asl 3 sono 6, cui si aggiungono l’ambulatorio dei codici bianchi di Pontedecimo aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20 anche nei festivi. In Asl 4 le sedi saranno negli ospedali di Rapallo e Sestri Levante, mentre in Asl5 saranno operativi sei ambulatori per ogni fascia oraria.

“Si tratta di un’azione coordinata e condivisa per dare in primo luogo risposta ai casi legati all’influenza e alle sindromi simil-influenzali, per cui si ritiene necessario un consulto medico, ma, al tempo stesso, non è indicato recarsi al pronto soccorso”, hanno spiegato il presidente della Regione Giovanni Toti e l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola –

“Come evidenziato dai sistemi di sorveglianza nazionale e regionale – ha invece sottolineato il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi – da alcune settimane si è registrato un incremento di casi di influenza e simil influenzali, con conseguente aumento degli accessi nei pronto soccorso. Abbiamo perciò definito con i medici di medicina generale e le Asl una modalità di azione che consenta ai cittadini di avere un punto di riferimento per l’assistenza territoriale nei fine settimana e nei ‘ponti’ delle festività, a partire da quello dell’Immacolata”.

“Abbiamo rinnovato l’accordo dell’anno scorso e manifestato una buona disponibilità per questo ponte dell’Immacolata – conclude il segretario regionale della FIMMG-Federazione Italiana Medici di Medicina Generale Andrea Stimamiglio – Ci auguriamo che l’imminente sottoscrizione del nuovo accordo integrativo regionale AIR consenta in futuro di prevedere un ambulatorio di continuità assistenziale almeno uno per distretto in maniera sistematica e organica”.

Il calendario completo degli ambulatori aperti fino al 7 gennaio 2024 è disponibile nella pagina dedicata, mentre per il fine settimana dell’Immacolata gli studi medici e gli ambulatori aperti a Genova sono i seguenti:

Venerdì 8 dicembre

DSS 8

8.00 – 12.00 dott. Repetto, sede Asl3 P.zza Odicini 4 Genova Voltri

14.00 – 17.00 dott. Sacco E., sede Asl3 P.zza Odicini 4 Genova Voltri

DSS 9

8.00 – 12.00 dott. Baldassarre A., Via Borzoli 58 r Genova Sestri P.

14.00 – 17.00 dott. Baldassarre A., Via Borzoli 58 r Genova Sestri P.

DSS 10

8.00 – 12.00 dott. Picco P., sede Asl3 Via Bonghi 6 Genova Bolzaneto

14.00 – 17.00 dott. Pestarino L., sede Asl3 Via Bonghi 6 Genova Bolzaneto

DSS 11

8.00 – 12.00 dott. Fiorese M., sede Asl3 Via Assarotti 35, Genova Centro

14.00 – 17.00 dott.ssa Cascione, sede Asl3 Via Assarotti 35 Genova Centro

DSS 12

8.00 – 12.00 dott.ssa Cervetti V., Via Borgoratti 40/8 Genova Bassa Valbisagno

14.00 – 17.00 dott.ssa Cannavino E., Via Pescetto 1/1 Genova Bassa Valbisagno

DSS 13

8.00 – 12.00 dott. Di Bennardo M., Via Swinburne 2/7 Genova Levante

14.00 – 17.00 dott. Mokhtari A., P.zza Matteotti 9/1 Recco

Sabato 9 dicembre

DSS 8

8.00 – 12.00 dott. Al Qudsi, sede Asl3 Pzza Odicini 4 Genova Voltri

14. 00 – 17.00 dott.ssa Bruzzone M.G., sede Asl3 Pzza Odicini 4 Genova Voltri

DSS 9

8.00 – 12.00 dott. Roccatagliata U., Via Ciro Menotti, 19/1 Genova Sestri P.

14.00 – 17.00 dott. Roccatagliata U., Via Ciro Menotti, 19/1 Genova Sestri P.

DSS 10

8.00 – 12.00 dott. Garresio A., sede Asl3 -Via Bonghi, 6 Genova Bolzaneto

14.00 – 17.00 dott.ssa Napoli E., sede Asl3 -Via Bonghi, 6 Genova Bolzaneto

DSS 11

8.00 – 12.00 dott.ssa Sancandi, sede Asl3 Via Assarotti, 35 Genova Centro

14.00 – 17.00 dott.ssa Sancandi, sede Asl3 Via Assarotti, 35 Genova Centro

DSS 12

8.00 – 12.00 dott.ssa Siciliano B., Via Ferregiano, 47 Genova Bassa Valbisagno

14.00 – 17.00 dott. Iannopollo D., Piazzale Parenzo, 3/2 Genova Bassa Valbisagno

DSS 13

8.00 – 12.00 dott.ssa Delucchi, Via Marco Sala 2/1 Genova Levante

14.00 – 17.00 dott. Fabbri, Viale Pio VII,50 Genova Levante

Domenica 10 dicembre

DSS 8

8.00 – 12.00 dott.ssa Bruzzone M.G., sede Asl3 Pzza Odicini 4 Genova Voltri

14.00 – 17.00 dott. Mazzarello, sede Asl3 Pzza Odicini 4 Genova Voltri

DSS 9

8.00 – 12.00 dott. Sangalli G., Via Bologna 38a/14 Genova S. Teodoro

14.00 – 17,00 dott. Sangalli G., Via Bologna 38a/14 Genova S. Teodoro

DSS 10

8.,00 – 12.00 dott.ssa Napoli E. sede Asl3 Via Bonghi, 6 Genova Bolzaneto

14.,00 – 17.00 dott. Picco P. sede Asl3 Via Bonghi, 6 Genova Bolzaneto

DSS 11

8.00 – 12.00 dott. Galbariggi, sede ASL 3 Via Assarotti, 35 Genova – Centro

14.00 – 17.00 dott.ssa Sancandi, sede ASL 3 Via Assarotti, 35 Genova – Centro

DSS 12

8.00 – 12.00 dott. Crocetti M., sede Asl3 Via Archimede, 30/A Genova Bassa Valbisagno

14.00 – 17.00 dott. Fiorese M., sede Asl3 Via Archimede, 30/A Genova Bassa Valbisagno

DSS 13

8.00 – 12.00 dott. Fabbri J., Viale Pio VII,50 Genova Levante

14.00 – 17.00 dott. Ferrando D., Via del Commercio 10F/R Genova Levante

È inoltre attivo anche il Servizio di Urgenza Odontoiatrica in accesso diretto e senza impegnativa nel Palazzo della Salute di Fiumara. L’ambulatorio è infatti aperto il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle ore 8 alle ore 12, comprese le festività.