Staglieno, auto finisce sotto furgone: lo schianto all’alba vicino al casello di Genova Est

Genova. Rocambolesco incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, questa mattina in Lungobisagno Istria in corrispondenza della svolta per il casello di Genova Est.

È successo verso le 6 del mattino. Per cause ancora da chiarire, un’auto e un furgone si sono scontrati e la vettura è stata parzialmente sormontata dal mezzo più grande.

Per fortuna non si registrano feriti, visto che entrambi i conducenti sono rimasti illesi. Qualche problema invece per il traffico, rimasto completamente bloccato in direzione monte per più di un’ora.

Sul posto è intervenuta la polizia locale per gestire il traffico e per effettuare i rilievi necessari a stabilire con esattezza la dinamica dell’accaduto.