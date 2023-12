Sportiva Sturla, al Foro Italico di Roma la consegna del Collare d’Oro

Genova. Domani, venerdì 22 dicembre alle 11 presso il Foro Italico, la Sportiva Sturla riceverà il Collare d’Oro al Merito Sportivo. Saranno il presidente Giorgio Conte e il plurimedagliato azzurro di nuoto per salvamento Lorenzo Omero, accompagnati dal segretario Massimiliano Omero, a ritirare l’onorificenza alla presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e del Presidente del Coni Giovanni Malagò.

Un riconoscimento atteso dalla Sportiva Sturla, società che nel 2023 compie 103 anni e che prosegue la sua storica opera di promozione dei valori dello sport. Un impegno mai interrotto, messo a dura prova dalle mareggiate che periodicamente colpiscono la sede sociale.

La Sportiva Sturla è un grande esempio di resilienza e dal 1920 a oggi può fregiarsi dei grandi risultati agonistici ottenuti: 6 nuotatori presenti a 8 Olimpiadi, lo scudetto nella Pallanuoto nel 1923 e i brillanti traguardi internazionali nel Salvamento, senza dimenticare la crescita dell’attività giovanile nei settori del Nuoto, Nuoto per Salvamento e Pallanuoto, passando per la qualità dei numerosi eventi organizzati: in campo natatorio il Miglio Marino e il Memorial Morena, giunti alla 79a alla 36a edizione, nella Pallanuoto il Trofeo Panarello e nel Nuoto per Salvamento il Memorial Fabio Gardella.

Il primo evento della stagione 2024 sarà il tradizionale Cimento dell’Epifania realizzato in collaborazione con Spazzapnea nella mattinata di sabato 6 gennaio.