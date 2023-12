L’appello degli speleologi genovesi per ritrovare il computer smarrito: “All’interno tutto il nostro lavoro”

Genova. Appello social per ritrovare un (importante) pc smarrito. Arriva dal Gruppo Speleologico Arturo Issel, che in collaborazione con il Coordinamento Ligure Studi Militari sta lavorando a una mappatura delle cavità artificiali italiane.

«È stato smarrito nella giornata del 30 novembre, alle ore 13.30 in via Palestro, il notebook Hp del nostro web master – spiegano dalla pagina Facebook divulgativa “Il sottosuolo di Genova e oltre” – al suo interno ci sono i dati per far funzionare il catasto speleologico ligure, e tante grotte e cavità che dovevamo inserire, di cui alcune non esistono più. Appena si accende c’è l’immagine di una grotta. Inutile dire la grave perdita per tutti”.

La richiesta è quella di restituire il computer, in cambio di una “lauta (non a chiacchiere) ricompensa e nessuna domanda”. Chi dovesse trovare il computer può quindi contattare il gruppo attraverso la pagina Facebook.