L’Università di Genova dedica un’aula a Sofia Sacchitelli, la studentessa simbolo della lotta alle malattie rare

Genova. La Scuola di Scienze Mediche e farmaceutica dell’Università di Genova ha un’aula intitolata alla memoria di Sofia Sacchitelli, la studentessa morta lo scorso marzo a 23 anni per un angiosarcoma cardiaco diventata il simbolo della lotta alle malattie rare.

L’aula è quella del polo biomedico di corso Gastaldi 5, scelta dal Consiglio della Scuola di Scienze Mediche e farmaceutica, che ha approvato l’iniziativa all’unanimità ricordando “l’importante attività sociale da lei intrapresa con impegno e altruismo, affinché le straordinarie doti da lei dimostrate possano essere di esempio per tutti. La Scuola ti ringrazia Sofia – sono state le parole del Consiglio – per il tuo coraggio e il tuo amore per il prossimo”.

Sacchitelli aveva ricevuto la diagnosi di angiosarcoma cardiaco, un raro tumore maligno al cuore, nel 2021, a soli 21 anni: un cancro molto aggressivo, che non lascia mai scampo, di cui la studentessa aveva voluto parlare pubblicamente per sensibilizzare sul tema, impegnandosi a fondare un’associazione per raccogliere fondi a favore della ricerca scientifica, la onlus Sofia nel cuore, che ha già raccolto oltre 250mila euro per la ricerca sui sarcomi.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato, per il Comune, le assessore ai Servizi Sociali e all’Istruzione Lorenza Rosso e Marta Brusoni, mentre a scoprire la targa è stata la sorella di Sofia, Ilaria Sacchitelli, che ha annunciato l’avvenuta donazione di 150mila euro alla ricerca.

Presente anche l’assessore regionale alla Sanità, Angelo Gratarola: “Ora anche chi non ha avuto la fortuna di conoscerla, di apprezzarla, magari anche di studiare con lei saprà chi è Sofia Sacchitelli – è stato il commento – La sua perseveranza ha lasciato il segno a partire dal mondo universitario. Prima gli è stata conferita, unica studentessa nella storia, la medaglia d’oro dell’Università ora, a nove mesi di distanza dalla sua scomparsa ecco l’intitolazione di un’aula. Sofia ha lasciato un importante eredità da portare avanti e in tanti sono pronti a farlo. Con la raccolta fondi della sua associazione si sta finanziando un progetto di ricerca sui sarcomi e un’altra progettualità che sta per partire con il Policlinico Sa Martino. Prossimamente l’Università tributerà a questa studentessa così speciale un nuovo riconoscimento sul suo percorso di studio”.