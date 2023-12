Sociale, Lodi e Fonsa (Azione): “Ancora amare sorprese per i livelli minimi di prestazione sulla disabilità”

Liguria. Cristina Lodi, segretaria regionale di Azione e Nicola Fonsa, referente per le disabilità su lep, livelli minimi di prestazione sono critici: “Il 2023 continua a essere un anno di amare sorprese per le persone con disabilità dopo lo spostamento di 350 milioni di euro già stanziati dal governo Draghi per le persone con disabilità, e spostati dal governo Meloni con il decreto anticipi sul super bonus spostamento che la ministra per i disabili ha definito un prestito, con l’ultimo consiglio dei ministri”.

“Il governo dà ancora un anno di tempo alla cabina di regia preposta per aggiornare e definire i lep, livelli essenziali di prestazioni, a questo punto viene da chiedersi se la ministra per la disabilità si renda conto di quanto sia urgente definire e aggiornare questi strumenti e quanto questo impatti sulla qualità di vita delle persone fragili, perché i livelli essenziali di assistenza definiscono le cure che devono essere garantite a tutti, per poter avere una qualità della vita dignitosa”, aggiungono Fonsa e Lodi.

“Le persone con qualsiasi grado di disabilità e quindi già penalizzate nella vita quotidiana, ci pare che siano completamente dimenticate da questo governo” lamenta Fonsa. Lodi accende il focus su gli assistenti domiciliari, gli assistenti sociali, i trasporti pubblici, le cure specialistiche, spesso quotidiane: “I mezzi pubblici ancora oggi non garantiscono uno spostamento agevole e senza rischi. Bisogna che il governo dia subito una risposta circostanziata su i lep”.