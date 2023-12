Social e account privati: come difenderli dai rischi della rete

Tutti gestiscono solitamente una grande quantità di account digitali ogni giorno. La maggior parte, infatti, condivide contenuti su più di un social network e, magari utilizza più di una chat web per svago o lavoro.

Una grandissima fetta di utenti poi legge mail ed effettua operazioni bancarie via app e, tra i metodi di accesso più utilizzati c’è il codice PIN e l’impronta digitale. Questo significa che sono gli utilizzatori finali i primi responsabili di ciò che inseriscono online e delle informazioni che si decidono di gestire in rete.

Proprio per questo gli stessi account sono soggetti alle attenzioni di malintenzionati che, tramite trucchetti, virus e stratagemmi sono in grado di entrare, commettere reati e agire completamente indisturbati. Come si legge nell’articolo di ExpressVPN sullo stato della sicurezza digitale in Italia, infatti, il nostro Paese è continuamente bersagliato da un grande numero di attacchi informatici ed è importante che tutti i cittadini imparino a difendersi. Vediamo come.

Usare Internet conoscendone i rischi

La rete è composta da miliardi di dati che circolano attraverso punti di connessione, detti nodi. Anche se si vedono contenuti, immagini e video sugli schermi bisogna sapere che, dietro tutte le meraviglie dell’Internet c’è un’infinità di dati inviati a gran velocità da un nodo all’altro della rete.

Il passaggio di dati può avvenire in tantissimi modi e, proprio laddove sono presenti maggiori vulnerabilità si concentreranno i tentativi di accesso malevolo da parte di malintenzionati. Questo significa che l’attacco da parte di un hacker si concretizza specialmente dove ci sono maggiori possibilità di andare a segno. In pratica un utente poco attento ai rischi della rete è certamente più esposto di chi conosce i pericoli e sa come schivarli.

Non cliccare su link sospetti

Il miglior punto d’accesso da parte di un hacker è il link malevolo, cioè un indirizzo che conduce la vittima presso pagine web finte o che permette di installare malware all’interno di un dispositivo.

Nel primo caso l’utente viene indotto a cliccare per ripristinare una password o a modificare un PIN di accesso tramite un messaggio che lo avvisa di una possibile violazione ai suoi danni. Un messaggio del genere serve proprio a mettere in allerta la vittima che, presa alla sprovvista dalla comunicazione, agirà senza pensarci troppo.

Una volta cliccato sul link l’utente viene condotto su una pagina web simile a quella di una banca e, quindi, dall’aspetto visivo rassicurante. Nel momento esatto in cui l’utente inserirà le proprie credenziali, queste finiranno nelle mani del criminale che le utilizzerà a suo piacimento, fino al blocco dell’utenza.

Dinanzi a link anomali, come quello del caso appena spiegato, conviene sempre aspettare a cliccare, anche se proviene da fonti che sembrano conosciute o affidabili. Prima di commettere qualsiasi azione occorre sempre valutare la situazione e chiedere conferma alla banca circa l’operazione richiesta.

Imparare a riconoscere messaggi malevoli

I messaggi con errori grammaticali sono quasi sempre indicatore di truffe o attacchi. La ragione è molto semplice: i cybercriminali possono provenire da ogni parte del mondo e per mandare a segno un colpo si servono di traduttori non troppo elaborati.

Ci sono sempre una miriade di errori nei messaggi spam, sia nella forma che nel contenuto. Nella stragrande maggioranza dei casi, invece, ci sono evidenti segnali di malafede sin dall’oggetto o dal destinatario del messaggio. Frasi incomprensibili e caratteri strani non rientrano mai nella comunicazione ufficiale delle aziende con cui si ha a che fare nella quotidianità: è importante ricordarlo.

Premi troppo generosi

Un altro rischio da cui occorre imparare a difendersi è la grande versatilità degli attacchi fondati sulle tecniche di ingegneria sociale. Se da una parte ci sono quelli che provano a ingannare le persone con la scusa di richieste urgenti per le quali attivarsi, dall’altra ci sono messaggi molto più gratificanti che mirano all’avarizia delle persone.

Ci riferiamo ai virus e agli attacchi perpetuati ai danni di utenti ingolositi da ricchi premi da riscattare come auto, telefoni di lusso e grandi somme di denaro. Purtroppo il desiderio di possesso di beni costosi o di ricchi premi sonanti può spingere le persone ad agire in modo irrazionale, cliccando su link molto pericolosi.

La verità è che non esistono concorsi a premio così “favolosi”, né tantomeno aziende così generose da regalare merci costose al primo che passa. Tutti questi sono solo stratagemmi per attirare le persone e spingerle a cliccare su link pericolosi, attraverso i quali perpetuare il cyber crimine.