Sì alle sedute da remoto, la consigliera incinta fa cambiare il regolamento: “Ma c’è chi mi ha detto stai zitta”

Genova. A Genova le consigliere comunali incinte nel periodo corrispondente alla maternità anticipata o della gravidanza a rischio, e le neomadri in congedo di maternità (così come anche ai padri in congedo parentale), potranno partecipare alle sedute di consiglio, alle commissioni e alle conferenze dei capigruppo da remoto, collegandosi in videoconferenza. Lo ha stabilito oggi il consiglio comunale di Genova con un voto all’unanimità.

Una modalità che consente ai consiglieri di non perdere il gettone di presenza, unica forma di retribuzione prevista per i consiglieri comunali, ma anche di garantire la rappresentanza di cui gli elettori li hanno investiti. La delibera votata durante la seduta di oggi è stata proposta da Francesca Ghio che, oltre a essere consigliera di minoranza nel gruppo Rossoverde, sarà presto madre. “Tra 10 giorni” ha detto in aula.

“Mi sono occupata della questione quando ho saputo di essere incinta, e ho capito che a Genova c’era un vuoto normativo – ha spiegato la consigliera Francesca Ghio – ma voglio sia chiaro che la modifica di oggi non arriva per la consigliera Ghio, arriva per tutto il consiglio comunale, sono contenta di aver fatto qualcosa di visibile come la mia pancia ma diversamente dalle parole e dalla sensibilità che abbiamo sentito oggi devo anche citare le tante frasi fuori microfono che mi sono state rivolte, parole molto pesanti, come ‘lascia fare a noi’, ‘tu stai a casa’, ‘stai a casa’, ‘stai zitta’, ‘non capisci un cazzo’, ‘alla fine la gravidanza è un po’ come la malattia’, ‘stai strumentalizzando la tua gravidanza per ottenere un vantaggio’, ‘chiederò che tu non venga retribuita‘”.

Alla delibera, nell’elaborazione prima dell’arrivo in aula, ha concorso con un emendamento anche Vincenzo Falcone (Fratelli d’Italia) mentre altri emendamenti sono stati presentati oggi in discussione. La modifica del regolamento non è un unicum in Italia. Tra le grandi città il Comune di Torino ha da tempo introdotto questa possibilità.

La discussione sulla delibera in aula non è stata priva di scontro, anche all’interno della stessa minoranza. In particolare un emendamento proposto da Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione) e che voleva estendere la facoltà di collegamento da remoto anche a chi avesse invalidità o malattie certificate. D’accordo la Lega. Contrari, per diverse ragioni, gli altri gruppi di maggioranza e il Pd, perché l’emendamento avrebbe delegittimato il lavoro fatto durante le commissioni. A Cristina Lodi (misto-Azione) non piaceva che la gravidanza fosse in qualche modo equiparata a una malattia.

Il tema era stato affrontato lo scorso anno in consiglio regionale. Era stata Selena Candia, consigliera della lista Sansa, al tempo neomamma, ad avere sollevato il problema del mancato riconoscimento di norme per congedi di maternità o paternità né la possibilità del collegamento in videoconferenza.

Ghio ha concluso: “Per me non era importante arrivare al settimo mese con il congedo parentale era importante risolvere questo problema, e sono onorata di avere fatto qualcosa per il futuro, ringrazio tutti negli uffici e chi non si è voluto fermare allo scontro politico”.