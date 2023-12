Shipping, la full container Jolly Rosa new entry nella flotta di Messina

Genova. New entry nella flotta del gruppo genovese Ignazio Messina & C.: è stata infatti presa in consegna in queste ore nella baia di Singapore la portacontainer “Jolly Rosa”.

Iscritta nel Registro Internazionale presso la Capitaneria di porto di Genova, la nave, sulla quale è già stata issata la bandiera italiana, è una full container lunga 260 metri per 32 di larghezza, con una stazza lorda di 42.112 tonnellate e una capacità di trasporto di 4.387 container TEU, 360 dei quali reefer.

Affidata al comandante Simone Galli con un equipaggio di 23 persone, 13 delle quali italiane, 4 comunitarie e 6 extra-comunitarie, affianca nella flotta Messina la “Jolly Oro” e la “Jolly Argento” acquistate ed entrate in servizio per il gruppo nei mesi scorsi. Nella prima decade di gennaio sarà presa in consegna una nave gemella che sarà battezzata “Jolly Giada”.

Le due gemelle che precedentemente si chiamavano “Rosa” e “Lana” erano di proprietà della Marlow Navigation di Cipro, e successivamente noleggiate alla danese Maersk. Entrambe sono state costruite dal cantiere coreano Daewoo nel 2010.