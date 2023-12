Settantenne sedotto e poi narcotizzato in casa: bottino da 700 euro

Genova. E’ stato adescato da una giovane donna, probabilmente straniera, che lo ha approcciato in piazza Baracca a Sestri ponente.

Il pensionato si è fatto convincere a farsi accompagnare a casa dalla donna. L’ha portata con il suo scooter nella sua abitazione di Multedo in via Raggio.

Lì la donna, ha versato qualcuna nel bicchiere dell’anziano che si è addormentato rapidamente, A quel punto la rapinatrice ha perlustrato l’appartamento ed ha portato via tutto quello che ha trovato, un bottino da circa 500 euro.

Quando il 70enne si è svegliato, pur confuso ha capito cosa era successo e ha chiamato il 112. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia e la scientifica per i primi rilievi. Sequestrati i bicchieri dove hanno bevuto l’anziano e la rapinatrice per capire che sostanza è stata versata e soprattutto, per sperare che ci siano tracce di Dna. Le indagini sono affidate alla squadra mobile.