Il Comune di Sestri Levante vieta i “botti” per Natale e Capodanno: multe sino a 500 euro

Sestri Levante. Il Comune di Sestri Levante è tra i primi in Liguria ad adottare un’ordinanza che vieta l’utilizzo di petardi, fuochi d’artificio e “botti” in generale per le festività natalizie e di Capodanno.

Nel documento firmato dal sindaco Francesco Solinas si dispone il divieto “su tutto il territorio comunale dal 23 dicembre 2023 al 07 gennaio 2024, ai detentori e/o utilizzatori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all’art. 57 del Tupls, né autorizzati all’attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artistici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico”.

Obiettivo, tutelare in particolare bambini, anziani, persone fragili e animali dalle conseguenze dei “botti” ancora troppo spesso utilizzati per i festeggiamenti: “Tale usanza – si legge nell’ordinanza – implica un oggettivo pericolo, anche per gli artifici dei quali è ammessa la libera vendita al pubblico, essendo questi pur sempre in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito”.

Chi sarà individuato dalla Polizia Locale a violare l’ordinanza si vedrà staccare una multa che va da 25 a 500 euro.