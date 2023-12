Servizi di noleggio: Genovarent si conferma punto di riferimento

Il servizio di noleggio a lungo termine continua a riscuotere sempre più successo, merito dei numerosi vantaggi che offre, a partire dalla possibilità di disporre di un veicolo nuovo a seguito del pagamento di una quota mensile.

Grazie a questa formula, non è necessario preoccuparsi di tutto ciò che concerne la proprietà del mezzo come, per esempio, costi legati alla manutenzione ordinaria e straordinaria e gli oneri amministrativi che riguardano la polizza assicurativa e il bollo. Tali spese, infatti, sono a carico della società di noleggio per tutta la durata del contratto, che può variare generalmente dai 12 ai 60 mesi, al termine dei quali il veicolo dovrà essere restituito.

Per trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze è importante affidarsi esclusivamente a società specializzate nel settore nell’autonoleggio. A Genova, un vero e proprio punto di riferimento è Genovarent, realtà che, dal 1992, si contraddistingue sul mercato offrendo alla propria clientela un servizio attento, sicuro e professionale.

Il successo di Genovarent nel noleggio a lungo termine

Genovarent è divenuta da molti anni un punto di riferimento nel servizio di noleggio a lungo termine a Genova, mettendo a disposizione una flotta composta da più di 130 veicoli dei migliori marchi del settore automotive.

Nata inizialmente come azienda famigliare, ha saputo innovarsi ed adattarsi ai cambiamenti e alle richieste degli utenti, riuscendo così a imporsi sul mercato dell’autonoleggio, divenendo agenzia per una società leader nel settore con oltre 10000 mezzi presi a nolo ogni anno.

Uno dei punti di forza di Genovarent è la presenza di un team di professionisti qualificati sempre pronti ad assistere la clientela nella scelta del veicolo più in linea con le proprie necessità, proponendo soluzioni personalizzate a seconda di ogni specifica esigenza. Per maggiori informazioni e per procedere con il noleggio del veicolo di proprio interesse, è possibile visitare il sito ufficiale genovarent.it e compilare l’apposito form inserendo tutti i dati richiesti.

Inoltre, gli utenti che scelgono di affidarsi a questa azienda possono contare su numerosi servizi, dal noleggio con conducente al noleggio senza autista.

I servizi offerti da Genovarent

Genovarent nel corso del tempo ha ampliato notevolmente le soluzioni offerte alla clientela, garantendo sempre affidabilità, sicurezza e massima efficienza. L’azienda, infatti, propone, per esempio, il servizio di noleggio con autista, che permette agli utenti di affittare auto, scuolabus, auto da cerimonie, minibus, pullman e pulmini anche per eventi sportivi o meeting aziendali, potendo contare sulla presenza di professionisti attentamente selezionati.

Per quanto riguarda nello specifico le auto, è possibile optare per alcuni modelli di berlina molto amati dal grande pubblico, come per esempio l’Audi A6 e le Mercedes Classe E – Classe S. Possono essere richieste anche in occasione di eventi e cerimonie: in questo caso, Genovarent mette a disposizione anche la possibilità di usufruire di auto d’epoca, come per esempio Volkswagen Maggiolone Bianco Cabrio.

In merito ai pullman, invece, la ditta permette di scegliere tra soluzioni per ogni tipo di gruppo: si va dai mezzi 19 posti a quelli 30-35 posti, fino ad arrivare a quelli con una capienza massima di 60 posti.

Inoltre, la società offre anche il noleggio senza conducente di auto, come per esempio berline, utilitarie e suv, minibus, pullman e veicoli commerciali di una capienza che va dai 6 ai 15 quintali, per rispondere a tutte le esigenze di mobilità.

Genovarent, oltre all’ampia offerta di servizi di noleggio, nel 2015 ha creato un’agenzia di viaggi, la Gerent Travel, che organizza tour in Italia e nel mondo come, per esempio, crociere, viaggi di gruppo e individuali, occupandosi anche delle liste di nozze. Ogni soluzione è pensata su misura per rispondere al meglio alle richieste di ogni cliente.