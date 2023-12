Sampdoria non pervenuta a Brescia, finisce 3 a 1: a segno Giordano

BRESCIA 3 (10′ Jallow, 34′ Borrelli, 40′ Bjarnson) – SAMPDORIA 1 (86′ Giordano)

Le assenze di Pedrola e di Borini si fanno sentire. Ma oggi si sono fatte sentire ancora di più quelle de facto di Esposito, Verre e De Luca. Se il primo è stato perlomeno a tratti volitivo, il secondo è catalogabile come “non pervenuto”. Sul centravanti, una sponda nel primo tempo e un bel tiro parato bene da Lezzerini. L’inconsistenza in attacco e un Brescia bravo nel colpire hanno determinato una sconfitta che ha messo a nudo i limiti strutturali della Sampdoria.

95′ Finisce senza ulteriori episodi degni di nota. Sconfitta meritata per una Sampdoria spenta.

90′ Cartellino giallo per Huard. Cinque minuti di recupero per le flebili speranze blucerchiate.

86′ Gran goal di Giordano. Il giovane genovese e sampdoriano calcia di controbalzo un pallone in uscita dall’area. Tiro potentissimo che non lascia spazio a Lezzerini. C’è però il controllo del VAR per verificare eventuali posizioni irregolari davanti al portiere. Ma è goal.

85′ Ghilardi prolunga verso il secondo palo per De Luca, gran conclusione ma questa volta Lezzerini si supera e dice “no” alla Samp.

84′ Bianchi da appena dentro l’area calcia sfiorando il 4 a 0. Ottima prova del Brescia di fronte a una Sampdoria insipida.

80′ Nel Brescia entra Fogliata per Galazzi.

78′ Esposito prova di nuovo a trovare la porta su punizione ma anche questa volta la palla sbatte contro la barriera. Ne scaturisce un corner messo fuori dalla difesa del Brescia, Stajonovic calcia molto bene indirizzando una rasoiata nell’angolo alla destra di Lezzerini. La cosa preoccupante è che si tratta della prima conclusione della ripresa effettuata dalla Samp.

77′ Bella iniziativa centrale di Delle Monache che costringe al fallo da ammonizione Cistana.

75′ Maran manda in campo Moncini per Borrelli, applausi delle stadio per quest’ultimo.

73′ Brescia vicinissimo al poker con Van De Looi che da fermo calcia da fuori area un bolide che Stankovic tocca appena e che si stampa contro la traversa. Sul corner seguente, Mangraviti calcia tutto solo ma spedisce sull’esterno della Sampdoria.

71′ Triplo cambio nella Samp: Ricci per Yepes, Delle Monache per Verre e Staojanovic per Kasami. Nel Brescia Huard per Jallow

67′ Ingenuità di Depaoli che calcia, seppur debolmente, il pallone addosso a un avversario a terra (di schiena) col gioco fermo. Ammonizione che impedirà al giocatore di prendere parte alla partita contro il Lecco visto che era diffidato.

63′ Check del VAR per un possibile fallo di mano in area del Brescia ma non c’è nulla.

59′ Jallow ferma sul nascere un tentativo di ripartenza della Sampdoria. Ammonito.

54′ Inizio della ripresa ancora senza pericoli per la difesa del Brescia. I locali non rinunciano ad attaccare come in questo momento. Azione che però si chiude con un pallone calciato alle stelle da Bjarnson.

48′ Cross di Kasami verso il centro dell’area. De Luca calcia ma lo fa male non impensierendo minimamente Lezzerini.

46′ Papetti per Adorni nel Brescia. Si riparte, la Samp riuscirà a compiere una rimonta che avrebbe (quasi) dell’incredibile?

Secondo tempo

Il lancio di Yepes per De Luca dopo tre minuti e l’idea di imporre il proprio gioco sono stati rapida illusione. La Sampdoria in questo primo tempo ha sbattuto contro i suoi limiti strutturali che sono riemersi. Difficoltà incidere in avanti e poca attenzione in difesa. Il Brescia, andato subito in vantaggio al primo tentativo, si è fregato le mani e non ha perso occasione per pungere i blucerchiati in contropiede.

45’+3 Punizione di Esposito che sbatte contro la barriera. Corner per la Sampdoria, battuto sul primo palo ma Bjarnson fa buona guardia. Finisce qui la prima frazione.

45′ L’arbitro comanda tre minuti di recupero.

40′ Crolla la Sampdoria. Ripartenza velocissima del Brescia. Galazzi punta l’area e serve l’accorrente Bjarnson che si butta in area e calcia di prima spedendo con forza in rete.

34′ Borrelli raddoppia. Entra di prepotenza in area sulla destra. Prova a mettere al centro, la palla sbatte contro Gonzalez e Borrelli se la ritrova tra i piedi a due passi da Stankovic. Non se lo fa dire due volte e mette in rete.

31′ Esposito protegge bene la palla dal tentativo di tackle di Van De Looi e guadagna una punizione interessante sulla trequarti. Verra mette in mezzo, Askildsen prolunga di testa ma palla fuori.

29′ Gioco fermo. Vieira rimane a terra dolorante. Costretto a lasciare il campo, al suo posto entra Askildsen.

27′ Bello schema della Samp su angolo battuto rasoterra verso Esposito sul secondo palo, il quale fa sponda per l’accorrente Vieira. Il centrocampista calcia bene rasoterra ma Lezzerini si distende bene.

25′ Difesa della Sampdoria molto alta. Van De Looi sfugge alle spalle della linea e si invola verso la porta. Ghilardi è bravo nel tenere botta e nel recuperarlo senza commettere fallo.

24′ Anche Kasami ammonito. Due terzi della mediana blucerchiata inseriti tra gli ammoniti. Brescia molto aggressivo, visto l’atteggiamento difensivo dei primi minuti viene da dire che la partita si sia messa sui binari favoriti per la squadra di Maran.

20′ Cistana riceve uno spiovente in area. Si trova in buona posizione ma non è il più “referenziato” per realizzare un piattone sotto all’incrocio. Infatti, il tentativo al volo si tramuta in un tiro sbilenco che si spegne a lato.

14′ Seconda cosa buona di Jallow, protegge palla e subisce fallo da Yepes. Ammonizione per il registra della Sampdoria. Posizione di campo in cui era forse meglio temporeggiare.

13′ Giordano si incunea in area e fa partire una gran botta da posizione ravvicinata parata dal Lezzerini. Tentativo inficiato però da un controllo col braccio ravvisato dalla terna arbitrale. Poco dopo, Esposito lavora un pallone sulla destra ma il suo tentativo di cross basso viene respinto dalla difesa.

10′ Doccia gelata per la Sampdoria! Galazzi crossa verso il palo più lontano. Depaoli è troppo stretto verso il centro e si accorge tardi dell’arrivo di Jallow che colpisce a botta sicura e mette nel sacco alle spalle di Stankovic.

8′ De Luca fa bene sponda per Verre. Tentativo di prima intenzione d’esterno potente ma alto.

7′ In questi primi minuti è la Sampdoria a provare a fare la partita. Yepes, con nell’occasione precedente, arretra di qualche metro per raccogliere palla fuori dalla marcatura. Di conseguenza, si crea una linea a tre con Giordano e Gonzalez che si allargano e con gli esterni bassi che vanno a comporre una linea a quattro a centrocampo. Si passa quindi a una sorta di 3-4-2-1 in fase d’impostazione.

3′ Yepes subito “caldo”. Si abbassa in mezzo ai centrali di difesa, prende palla e verticalizza con un lancio lungo per De Luca. Gran controllo e tentativo a scavalcare il portiere. Ci riesce ma conclusione fuori misura. Eventuale rete che sarebbe stata annullata per un offside millimetrico.

1′ Si parte. Terza maglia per la Sampdoria, maglia blu con inserti bianchi per i padroni di casa. In panchina c’è Baronio per la squalifica di Andrea Pirlo. Blucerchiati incaricati del calcio di inizio.

Primo tempo

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Giordano; Kasami, Yepes, Vieira; Esposito, Verre; De Luca. Allenatore: Pirlo.

Brescia(4-3-2-1): Lezzerini; Adorni, Cistana, Jallow, Mangraviti; Dickman, Van De Looi, Galazzi; Bjarnason, Bisoli; Borrelli. Allenatore: Maran.

Arbitro: Volpi di Arezzo. Assistenti: Trinchieri di Milano e Galimberti di Seregno. Quarto ufficiale: Lovison di Padova. VAR: Maggioni di Lecco. AVAR: Pagnotta di Nocera Inferiore.

Brescia. Ghiotta occasione per la Sampdoria. Dopo tre vittorie consecutive, quattro nelle ultime cinque, la squadra di Andrea Pirlo ha l’occasione di staccare la zona playout e soprattutto accorciare a 5 le lunghezze dall’ottavo posto. Le rondinelle lombarde nelle ultime cinque partite hanno perso tre volte pareggiando le ultime due. Sarà quindi una partita da prendere con le molle vista l’urgenza di punti della formazione di casa.