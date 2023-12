Il Genoa non calcia in porta e cade ancora nel finale: al Monza basta il goal di Mota

MONZA 1 (83′ Mota – GENOA 0)

Partita tra due squadre ben messe in campo dal punto di vista difensivo o poco incisive da quello offensivo. In quali proporzioni dipende da come ognuno vede il calcio. Sta di fatto che queste partite vengano decise più di altre da singoli episodi. E questa volta l’episodio è stato a favore del Monza, con una bella azione iniziata e conclusa da Mota al minuto 83. Come giudicare la prestazione del Genoa? Il risultato condiziona i giudizi visto che è la cosa più importante ma indipendentemente da esso è possibile fare alcune considerazioni.

In primo luogo, il Genoa ha disputato una buona gara senza palla. Ha coperto bene i varchi e concesso pochissimo al Monza. Se Mota non avesse calciato benissimo si parlerebbe di un Genoa coriaceo che ha concesso due tiri in porta agli avversari e che ha strappato un punto importante. E invece…

E invece, anche se fosse finita 0 a 0, non si potrebbe non notare come il Grifone non abbia praticamente mai calciato seriamente verso Di Gregorio. E questo nonostante in campo ci fossero i tre migliori: Gudmundsson, Retegui e Messias. L’italoargentino ha commesso un errore clamoroso sottoporta, quando ha sparato alto sul tiro-cross di Messias. Oltre all’episodio, l’impressione è che il Grifone non riesca a organizzare una manovra corale per esaltare le qualità dei singoli. Sono stati i singoli a cercare di trovarsi con iniziative estemporanee.

Gilardino ha quindi molto da lavorare in fase di proposta. Ovviamente ha le attenuanti di non avere mai avuto la squadra al completo per un numero sufficiente di settimane e il fatto di avere pochissime soluzioni in panchina. Così poche da decidere di fare i primi cambi verso l’ottantesimo minuto.

La cronaca minuto per minuto

94′ Finisce qui. Vince il Monza.

90′ Quattro minuti di recupero.

89′ Tentativo di Dani Mota, debole. Para facilmente Martinez.

88′ Gilardino prova a giocarsi la carta del doppio centravanti. Ekuban prende il posto di Sabelli e va a piazzarsi vicino a Retegui.

86′ Donati per Colpani nel Monza.

85′ Genoa vicinissimo al pareggio immediato con Gudmundsson che serve in profondità nel cuore dell’area Dragusin. Il difensore calcia però sull’esterno della rete.

83′ Mota fa partire l’azione da centrocampo. Apre per Colpani, che premia la sovrapposizione di Pereyra. Assist al centro per l’accorrente Mota che calcia sul palo alla destra di Martinez portando avanti i suoi.

78′ Finisce qui la partita di Messias, forse problemi fisici per lui. Entra Hefti.

77′ Ripartenza del Genoa, con Gudmundsson che serve Messias. Si accentra e calcia verso la porta.

71′ Akpa Akpro e Machin per Gagliardini e Churria nel Monza.

66′ Messias calcia troppo verso la porta e Di Gregorio respinge con i pugni.

65′ Kyriakopoulos colpisce Sabelli e viene ammonito. Ancora una punizione da posizione interessante per i rossoblù. Di solito, sempre calciate verso il secondo palo per trovare sponde.

61′ Occasionissima sprecata da Retegui. A seguito di una punizione messa in mezzo, Messias calcia verso il secondo palo. Retegui si trova a due passi dalla porta ma viene forse sorpreso dall’arrivo del pallone e spara alto sopra alla traversa. Goal mangiato.

56′ Doppio cambio per i Palladino: Colombo e Valentin Caroni lasciano spazio a Mota e Maric.

55′ Il Monza si distende bene e porta Pessina a calciare dal limite dell’area. Conclusione di buona potenza ma troppo centrale per creare problemi a Di Gregorio. Ammonito Carboni per una spinta su Messias.

53′ Genoa vicino al goal. Sabelli fa partire un bel cross dalla destra. Sul secondo palo si avventa Badelj che si trova a un amen dalla deviazione vincente. Pessina fa un grandissimo lavoro in copertura e riesce a deviare la palla salvando Di Gregorio.

51′ Punizione battuta direttamente contro la barriera.

50′ Punizione da posizione interessante guadagnata da Gudmundsson.

46′ Si riparte col Monza che batte il calcio d’inizio.

Secondo tempo

45′ Finisce un primo tempo equilibrato e avaro di emozini.

43′ Stessi protagonisti, contesto diverso. Calcio d’angolo di Gudmundsson, Dragusin fa sponda per Frendrup ma nulla di fatto.

41′ Gudmundsson indirizza una punizione verso il secondo palo dove Dragusin prova di testa a rimettere in mezzo. Ma Di Gregorio fa buona guardia.

36′ Dragusin a duello con Colombo, che si stava involando verso la porta da posizione defilata. Il difensore riesce a togliere il pallone dalla disponibilità dell’attaccante ma devia verso il centro dell’area dove Churria stoppa e segna. Azione fermata però per la posizione di fuorigioco di Colombo in partenza.

35′ Punizione calciata da Colpani. Palla che sbatte sulla barriera. Nulla di fatto.

33′ Fallo in scivolata di Vasquez al limite dell’area su Churria. Ammonito.

32′ Partita decisamente bloccata. Al momento i portieri non sono stati impegnati in nessuna parata complicata.

31′ Churria prende palla all’altezza quasi della propria area e porta palla. Va profondo per Colombo che potrebbe scattare da solo alle spalle della difesa del Genoa, ma si allunga troppo la palla. Blocca Martinez.

26′ Monza in avanti col vivacissimo Valentin Carboni, palla messa in area. Martinez non ha problemi a fare suo lo spiovente.

21′ Azione scolastica nel senso buono, esito meno buono. Gudmundsson va centralmente per Retegui. Protezione palla e sponda per Frendrup, che però non riesce a calciare. Poi la palla rimane lì e dopo un paio di rimpalli il Monza riesce a ripartire.

19′ Sinistro di Valentin Carboni che si spegne sul fondo.

14′ Palla profonda per Messias, delizioso tacco per Retegui che si trova alle sue spalle. L’attaccante serve Frendrup al limite dell’area. La conclusione è abbondantemente alta. Si poteva decisamente fare meglio.

12′ Palla verticale e filtrante del Monza. Bravo Dragusin nel difendere palla dall’assalto di Colombo e a guadagnare un rinvio dal fondo.

10′ Azione centrale del Monza. Protagonista Valentin Carboni che salta secco Vasquez appena dentro l’area e fa partire un tiro-cross pericoloso su cui però nessuno riesce ad avventarsi.

8′ Gudmundsson serve Retegui in profondità, Carboni fa buona guardia e tocca per Di Gregorio. Il portiere con qualche incertezza di troppo riesce comunque a liberare l’area.

5′ Primi cinque minuti senza particolari sussulti. I padroni di casa provano a manovrare, il Genoa non perde le posizioni e si impegna a coprire tutti i varchi.

1′ Si parte con il Genoa in maglia bianca incaricato del calcio di inizio. Il Monza recupera rapidamente la sfera e conquista dopo 40 secondi il primo corner della gara. Battuto corto, Frandrup vince il contrasto e rinvia. Il Monza rimane però in attacco.

Primo tempo

Partita importante allo U-Power Stadium per il Genoa. Vincere contro la formazione brianzola significherebbe fare un bel balzo in avanti e staccare ulteriormente le ultime tre posizioni. Ci sono tutti i presupposti per fare bene. Gilardino può finalmente schierare dal primo minuto i tre tenori Gudmundsson, Messias e Retegui, con i primi due a sostegno della punta italoargentina.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, A. Carboni, Caldirola; Ciurria, Pessina, Giagliardini, Kyriakopoulos; V. Carboni, Colpani; Colombo Allenatore: Palladino A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Izzo, Machin, Akpa Akpro, Carboni, De Almeida, Bettella, Birindelli, Maric, Bondo, Cittadini, Mota, Ferraris

Genoa(3-4-2-1): Martinez; Dragusin, De Winter, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Haps; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Gilardino A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Martin, Bani, Vogliacco, Ekuban, Jagiello, Kutlu, Matturro, Hefti, Puscas, Fini, Galdames

Arbitro: Giuseppe Collu, Assistenti: Daniele Bindoni di Venezia e Alberto Tegoni di Milano. IV Uomo: Abisso di Palermo. VAR: Irrati di Pistoia. AVAR: Miele di Nola