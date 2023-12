Scomparsa da tre giorni, la 16enne Anastasia Ronchi potrebbe essere a Genova

Genova. Sarebbe stata vista scendere da un treno alla stazione di Genova Brignole Anastasia Ronchi, 16 anni, adolescente scomparsa da Pavia il 13 dicembre.

Anastasia, corti capelli ossigenati, zaino viola, scarpe verde e piumino nero, secondo una segnalazione era stata avvistata anche sul treno stesso, e prima ancora a Binasco, nell’hinterlandi milanese.

La 16enne è sorella dell’attrice e showgirl Micol Ronchi che nelle ultime ore ha lanciato diversi appelli attraverso i social: “Non ci sono sviluppi. Non abbiamo ricevuto dalle forze dell’ordine nessuna conferma di ritrovamento”, ha detto.

“In moltissimi mi state chiedendo se ci siano degli sviluppi per quanto riguarda la ricerca di mia sorella Anastasia e ci tenevo a ringraziarvi per il supporto che ci state dando” ha aggiunto Micol Ronchi rivolgendosi ai suoi follower.

“Non mi aspettavo – ha proseguito – che al mondo esistessero cosi tante persone per bene disposte a manifestarsi nel momento del bisogno”. Per quanto riguarda, invece, i pochi hater che volevano manifestarsi come il peggiore del mal di pancia, sotto le foto di mia sorella, riceveranno una garbata risposta nei prossimi giorni – ha concluso – garbo che con me non hanno avuto”.