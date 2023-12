Scolmatore, la super talpa in fase di collaudo in Cina: arriverà a Genova ad aprile 2024

Genova. E’ in fase di collaudo e se tutto va bene arriverà a Genova ad aprile, dove sarà poi allestita e resa operativa per iniziale lo scavo della galleria principale. Stiamo parlando della super talpa che in questi mesi è stata costruita in Cina per realizzare lo scavo dello scolmatore del torrente Bisagno.

Dell’arrivo di questa macchine se parla oramai da anni, dopo che Genova24 aveva dato in anteprima la notizia dello studio della variante tecnica che avrebbe permesso uno scavo più rapido e sicuro. Poi i ritardi, dovuti alle congiunture economiche mondiali, fino alla firma, definitiva dello scorso ottobre, de l commissario straordinario di Governo per la mitigazione del rischio idrogeologico e presidente della Regione Liguria Giovanni Toti alla variante.

“Siamo ormai alla fase finale del collaudo e appena verrà terminato, la talpa arriverà dalla Cina a Genova dopo una navigazione che durerà circa 50 giorni – dichiarano il presidente Toti e l’assessore regionale alla Difesa del suolo Giacomo Giampedrone –. L’arrivo della talpa chiuderà un percorso tecnico molto particolare svolto nell’ultimo anno e mezzo e metterà tutti di fronte agli obblighi a cui vengono richiamati per cui ci aspettiamo, dopo la sua entrata in funzione, anche un’accelerazione nei lavori nel cantiere dello stesso scolmatore“.