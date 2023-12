Scippa una donna in pieno giorno e viene inseguito dai passanti: arrestato ventenne

Genova. Un algerino di 20 anni è stato arrestato ieri mattina a Genova per scippo e aggressione a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto in piazza Vittorio Veneto, dove una donna di 50 anni è stata raggiunta alle spalle dal ragazzo che le ha strappato la borsa. Alcuni testimoni hanno visto la scena e hanno iniziato a inseguirlo mentre altri hanno chiamato i soccorsi.

L’algerino, mentre scappava, ha lanciato la borsetta che è stata recuperata dalla vittima. I militari del nucleo radiomobile, grazie alle descrizioni di chi ha assistito alla scena, hanno rintracciato il ragazzo poco distante.

Una volta raggiunto ha cercato di scappare colpendo i carabinieri che lo hanno arrestato per resistenza. I militari non hanno riportato conseguenze. La vittima, che è stata trasportata in ospedale per accertamenti, non ha riportato gravi ferite.