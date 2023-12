Sciopero del terziario, dalla Liguria una delegazione a Milano. Presidio all’Ipercoop di Bolzaneto

Genova. Filcams, Fisascat e Uiltucs hanno indetto per venerdì 22 dicembre uno sciopero nei settori di terziario, servizi, distribuzione moderna organizzata, distribuzione cooperativa, comparto turistico ricettivo alberghiero, ristorazione collettiva e commerciale, agenzie di viaggio e agenzie termali, in attesa, in media da oltre 3 anni, dei rinnovi dei contratti nazionali di settore.

Anche dalla Liguria partirà una delegazione composta da 10 pullman diretti alla manifestazione prevista a Milano dove sfileranno migliaia tra lavoratrici lavoratori dopo la brusca interruzione dei negoziati.

Filcams, Fisascat e Uiltucs denunciano lo stallo delle trattative e l’insostenibile situazione in cui versano le lavoratrici e i lavoratori con i salari al palo e il mancato aggiornamento della parte normativa dei contratti, mentre i settori del terziario e del turismo registrano una ripresa e un aumento dei fatturati. La mobilitazione sarà supportata da tre manifestazioni interregionali a Roma, Milano e Napoli.

In concomitanza dello sciopero, si terrà dalle ore 5 alle ore 18 un presidio di protesta organizzato dalla Filcams Cgil davanti all’Ipercoop di Bolzaneto in via Romairone a Genova.

“Alle rivendicazioni nazionali per il rinnovo del contratto di lavoro per i dipendenti della distribuzione cooperativa – denuncia la Filcams – si somma infatti l‘atteggiamento di contrasto al diritto di sciopero da parte delle imprese della Distribuzione Cooperativa. A livello nazionale sono arrivate molte segnalazioni circa referenti delle imprese che hanno cercato di dissuadere lavoratrici e lavoratori dall’astenersi dallo sciopero. Si tratta di un atteggiamento gravissimo ed antisindacale che arriva dopo 4 anni in cui le aziende non hanno ritenuto di dover rinnovare il contratto di lavoro”.