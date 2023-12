Varazze. È caduto dalla moto che stava guidando e ha perso la vita. Tragedia ieri sera (22 dicembre), in via San Giacomo, zona a levante della città.

L’incidente mortale intorno alle 21,30. Sul posto è intervenuta immediatamente un’ambulanza della Croce Rossa di Stella insieme all’automedica del 118.

Il personale sanitario ha tentato di rianimarlo in tutti i modi, ma per il 56enne, che per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo a due ruote, non c’è stato purtroppo più nulla da fare.