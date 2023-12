Vittoria pesantissima del Genoa col Sassuolo (1-2): Ekuban decisivo su assist spaziale di Gudmundsson

Reggio Emilia. Vittoria pesantissima per il Genoa, che ritrova il successo in trasferta col Sassuolo (1-2) grazie a uno dei giocatori più discussi e anche attesi a una prova di rivincita dopo una prima parte di stagione opaca: Caleb Ekuban. La partita era iniziata in salita con il vantaggio dei padroni di casa grazie a un gol di Pinamonti dopo una ripartenza a tre tocchi innescata da Boloca e proseguita da Laurienté, imprendibile nel primo tempo (28′). Dopo aver rischiato di capitolare proprio a fine primo tempo, con Martinez decisivo su Henrique, il Genoa ritrova il pareggio grazie a un calcio di rigore trasformato da Gudmundsson dopo che l’arbitro guida era stato richiamato dal var per un tocco di mano di Erlic. I cambi di Gilardino, con Martin e soprattutto Thorsby, contribuiscono a dare una maggiore solidità alla squadra che, galvanizzata, sale di livello. La rete della vittoria arriva all’87’ grazie a un assist di tacco volante di Gudmundsson che libera Ekuban in velocità, l’attaccante vince un contrasto con Erlic e si invola verso la porta, battendo Consigli in diagonale.

90′ Cinque minuti di recupero

89′ Entra Vogliacco per Malinovskyi

87′ Gol del Genoa! Ekuban scatta in velocità su un assist di tacco volante pazzesco di Gudmundsson, l’attaccante rossoblù vince un contrasto con Erlic e si invola. In diagonale beffa Consigli

86′ Corner guadagnato dal Sassuolo per una respinta di Strootman. Sulla battuta la palla arriva a Laurienté che tenta il tiro da fuori area e non inquadra la porta

83′ Entra nel Sassuolo Mulattieri per Pinamonti

81′ Ancora Pinamonti arriva al tiro: conclusione sopra la traversa dal centro dell’area su cross di Toljan

79′ Cross dalla destra di Volpato, stacco di Pinamonti e parata a terra di Martinez

74′ Nel Genoa entra Strootman per Badelj, Malinovskyi ora è in posizione più avanzata

69′ Sugli sviluppi altro corner per il Sassuolo dopo un colpo di testa di De Winter. Nel secondo corner Martinez blocca in presa alta.

69′ Espulsione per il preparatore atletico del Sassuolo per proteste su un presunto tocco di braccio di Dragusin in scivolata con il pallone che termina in angolo

64′ Gudmundsson non sbaglia e spiazza Consigli!

63′ Guida ferma tutto richiamato dal var per un tocco di mano di Erlic in area in occasione del corner e di un colpo di testa di De Winter e assegna calcio di rigore! Ammonito Cozzi, vice di Dionisi, per proteste

62′ Sulla battuta Genoa che continua a manovrare e sinistro di Malinovskyi che viene parato da Consigli con un bell’intervento

61′ Subito Thorsby pericoloso: destro su sponda di Ekuban da posizione leggermente defilata in area di rigore e respinta di Consigli in calcio d’angolo

60′ Nel Genoa Thorsby entra al posto di Bani e Martin per Vasquez. Il Genoa passa al 4-2-3-1

60′ Entra Bajrami per Castillejo, ma ci sono anche problemi per Thorsvedt e Dionisi opta per Volpato

56′ Occasione Genoa! De Winter ruba palla a Thorstvedt e vede Gudmundsson. L’islandese, in area, fa qualche passo per liberarsi di Tressoldi e col destro gira di prima intenzione verso la porta. Consigli respinge coi piedi

52′ Occasione Genoa! Sabelli di testa serve Badelj al centro dell’area, che a sua volta colpisce in gioco aereo ma sbagliando la mira: palla alta

48′ Problema per Castillejo che resta a terra dopo un contrasto con Bani, Genoa che mette palla fuori tra le proteste dei numerosi tifosi al seguito

46′ Cambio nel Sassuolo: fuori Ferrari, ammonito, dentro Tressoldi

Genoa che termina sotto di 1-0 il primo tempo a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Dopo un inizio di partita di marca rossoblù, con qualche sortita non conclusa a dovere soprattutto da Ekuban, il Grifone si lascia sorprendere da un contropiede da manuale del Sassuolo, che con due tocchi mette in porta Laurienté. Il francese anticipa Bani, unico rimasto nella metà campo genoana e attende l’uscita di Martinez prima di servire Pinamonti accanto a lui: rete siglata dall’ex nonostante l’opposizione di Dragusin. Il Genoa reagisce, guadagna qualche calcio d’angolo, fa possesso, ma non riesce a rendersi davvero pericoloso. Martinez salva tutto proprio a fine primo tempo: intervento decisivo coi piedi sul tiro a botta sicura di Henrique. Di sicuro Gilardino dovrà correre ai ripari soprattutto per arginare Laurienté e non lasciare la retroguardia comunque troppo scoperta nel tentativo di pareggiare.

46′ Sassuolo vicinissimo al secondo gol: Pinamonti ruba la palla in scivolata a Dragusin, servizio per Laurienté per Henrique e Martinez che dice di no con un intervento prodigioso coi piedi

39′ Cartellino giallo per Ferrari, che atterra Gudmundsson a palla lontana

35′ Due corner a distanza ravvicinata del Genoa, nel secondo colpo di testa di Dragusin sopra la traversa

28′ Sassuolo in vantaggio. Genoa sbilanciato in avanti e un lancio dalle retrovie di Boloca mette Laurientié solo davanti a Martinez dopo aver evitato l’intervento di Bani. Il giocatore aspetta l’uscita di Martinez e serve Pinamonti, che insacca nonostante l’opposizione di Dragusin

26′ Tentativo da fuori area di Boloca che si trasforma quasi in un assist per Henrique, che non riesce a deviare il pallone all’altezza del dischetto

22′ Lorienté ammonito per un intervento su Malinovskyi

21′ Errore di Boloca a centrocampo che favorisce Badelj, palla per Gudmundsson che vede Ekuban in buona posizione dal limite, ma il numero 18 del Genoa cicca il tiro

14′ Brutto scontro, fortuito, tra Badelj e Boloca con quest’ultimo che perde sangue dalla bocca ed è costretto a uscire momentaneamente per farsi medicare

13′ Ammonizione per Bani, in ritardo su Castillejo con il piede alto

7′ Laurienté se ne va sulla sinistra, palla in mezzo dove c’è Thorstvedt che anticipa Martinez in uscita bassa, ma il rimpallo lo sfavorisce: rimessa dal fondo per il Genoa

5′ La battuta di Gudmundsson non raggiunge nessun compagno e il Sassuolo riparte

5′ Ripartenza veloce del Genoa, con una verticalizzazione di Frendrup per Ekuban che dal limite perde il controllo del pallone per un attimo e poi tira: Ferrari devia in angolo

2′ Genoa che guadagna un corner, affidato a Malinovskyi, cross sul secondo palo dove arriva De Winter, tiro non troppo forte e parata di Consigli

1′ Partiti con palla al Genoa. De Winter è il centrale nei tre di difesa

Lo aveva lasciato intendere, ma l’undici titolare del Genoa è la conferma. Alberto Gilardino sceglie Caleb Ekuban accanto a Gudmundsson per provare a fare male alla difesa del Sassuolo, complici le assenze di Retegui e Messias. Le due squadre sono appaiate a pari punti (16) in classifica. Nel Sassuolo assenza pesante di Berardi, che ha la febbre.

Tutto pronto al Mapei Stadium per l’inizio di Sassuolo-Genoa

Sassuolo: Consigli, Pedersen, Erlic, Ferrari (46′ Tressoldi), Toljan, Henrique, Boloca, Castillejo (59′ Bajrami), Thorstvedt (60′ Volpato), Laurienté, Pinamonti (83′ Mulattieri).

Allenatore: Dionisi

A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Lipani, Ceide.

Genoa: Martinez, Bani (60′ Throsby), Dragusin, De Winter, Sabelli, Malinovskyi (89′ Vogliacco), Badelj (74′ Strootman), Frendrup, Vasquez (60′ Martin), Gudmundsson, Ekuban.

Allenatore: Gilardino

A disposizione: Leali, Sommariva, Matturro, Haps, Hefti, Jagiello, Galdames, Puscas, Fini.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Ammoniti: Laurienté, Ferrari (S) Bani (G)