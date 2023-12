Sant’Eusebio, il “paesello” in assemblea con il vice sindaco: “Via Val Trebbia riaperta entro gennaio”

Genova. Serata di grande partecipazione popolare quella vissuta ieri presso il circolo Arci di Sant’Eusebio, dove la rete di associazioni del “paesello” hanno organizzato un’assemblea pubblica per chiedere all’amministrazione comunale chiarezza e risposte sulle diverse criticità che affliggono il territorio. Quasi un centinaio di persone hanno riempito la sala conferenze per ascoltare la discussione alla quale ha preso parte il videsindaco Pietro Picocchi, il presidente del Municipio IV Media Valbisagno Maurizio Uremassi, assessori, consiglieri e un team allargato di tecnici comunali.

L’evento è stato organizzato dal Odv Il Leccio, Circolo Arci Sant’Eusebio, Ironworkers, Società Amatori Cani da Ferma, Vivisem Genova, Aquile Azzurre e Parrocchia Sant’Eusebio.

Il principale tema affrontato è stato quello del dissesto. Su tutto la criticità di via Val Trebbia, chiusa da 50 giorni dopo che vigili del fuoco e protezione civile hanno decretato come pericolante un grosso muro di contenimento. Una situazione che si è aggiunta alla frana verificatasi oramai due anni fa, e per la quale, ad oggi, non si sono ancora visti interventi risolutivi. Secondo quanto riportato da Piciocchi e Uremassi, però, la situazione potrebbe avere una svolta già nelle prossime settimane: “Si sta preparando la base per i 150 cubi di contenimento – ha sottolineato il presidente di Municipio – Si prevede riapertura della strada a senso unico alternato per l’apertura delle scuole, vale a dire entro l’8 gennaio. Mentre si è arrivati ad accordo con Arte per la frana precedente, dividendo le spese per i lavori che eseguirà Arte e che partiranno a breve”.

Poi è stata la volta della zona di Montesignano e di via Terpi, da tempo alle prese con dissesto idrogeologico e movimenti franosi, oltre alla già nota criticità del palazzo del civico 20a ancora evacuato per problemi strutturali. Su questo l’amministrazione – nella persone del geologo Grassano collegato via telefono – ha riferito che “sono stati assegnati appalti, o sono in via di assegnazione, per stabilizzare i versanti e per tutti questi lavori verranno monitorati costantemente scarpata e abitazioni. Il monitoraggio al momento è solo sotto il palazzo evacuato. Anche in questo caso si parla di inizio lavori da gennaio 2024″.

La discussione poi si è aperta su altre criticità che riguardo direttamente la vita del quartiere collinare della Val Bisagno, con tematiche che stanno molto a cuore ai cittadini residenti. E’ stata chiesta chiarezza sul destino del campo da calcio a sette sotto il parco giochi – campo pubblico ma ad oggi affidato alla parrocchia – che da mesi “ospita” i resti della vecchio manto sintetico del campo del Sant’Eusebio, costruito poco sotto. Secondo quanto emerso dalle parole del presidente Uremassi, ci sarebbe un dialogo in corso con la società sportiva per riqualificare il piccolo campo, “magari utilizzando il materiale rimosso dall’impianto”. Una soluzione che però ha suscitato diverse perplessità nell’assemblea, sia per l’utilizzo dello “scarto” sia sulla gestione dello spazio che le associazioni pretendono rimanga pubblica, come è sempre stata. Su questo è quindi intervenuto lo stesso Piciocchi che ha assicurato un confronto con la rete delle associazioni per arrivare ad una soluzione condivisa.

Dalle associazioni è poi arrivato l’appello per monitorare le opere di regimentazione delle acque dei due torrenti tombinati, che oramai da anni hanno più volte dimostrato tutti i loro limiti, con allagamenti, straripamenti e criticità. L’impegno del vicesindaco è stato quello di approfondire con i tecnici questa situazione.

Si è poi parlato di viabilità, con il crescente traffico della zona relativa all’impianto sportivo, che sta creando disagi e pericolo per la strettezza delle strade. Anche in questo caso il municipio si è impegnato nel monitorare la situazione, mettendo anche in conto di chiudere al traffico veicolare la stretta strada che collega il campo alla palestra.

Un capitolo a parte è stato poi quello aperto sulla condizione delle opere del maestro Luzzati, che da sempre arricchiscono la scuola Andersen. Dai cittadini è arrivata la richiesta di dare seguito alle promesse ricevuto per un intervento di conservazione. Sul tema ha risposto lo stesso Piciocchi che ha ricordati i tanti soldi già spesi per la riqualificazione di infissi e copertura di un edificio costruito, con ogni evidenza, in una stagione edilizia non di qualità. Per quanto riguarda le opere di Luzzati ha poi confermato la disponibilità ad accelerare le pratiche del progetto di riqualificazione che cuba circa 25mila euro.

Infine sul tavolo è stato messo anche il problema dei rifiuti, in realtà duplice: da un lato, infatti, è pressante la necessità di arginare l’annoso fenomeno della discariche abusive, che da sempre attanaglia il quartiere, mentre dall’altro sono state portate all’evidenza tutte le criticità del nuovo sistema di raccolta rifiuti con i bidoni “intelligenti”. Su quest’ultimo tema Piciocchi ha rivedicato la scelta dall’amministrazione, ricordando come il progetto si preveda un nuovo sistema di conteggio dei conferimenti finalizzato a premiare chi fa maggiormente la differenziata. Sulla questione delle discariche abusive è poi intervenuto il presidente Uremassi che si è impegnato in monitoraggi per trovare modo e maniera di installare telecamere e incrementare i controlli.

La discussione ovviamente non si è esaurita con questi punti, ma ha toccato altri temi tra cui il problema dello sfalcio – “Due tagli all’anno non possono bastare” – di alcuni alberi pericolanti – “quello difronte agli spazi del Leccio su tutti” – e la pulizia e manutenzione di Salita Sant’Eusebio – “Dove i rovi ti sfiorano la faccia“. Criticità che sono state appuntate dai tecnici e che dovrebbero essere prese in considerazione già nelle prossime settimane. Almeno, questa è la promessa che hanno ricevuto gli abitanti di Sant’Eusebio, protagonisti di una serata di discussione – animata ma rispettosa – che ancora una volta ha dimostrato la determinazione di una comunità coesa, forte, e pronta a impegnarsi ancora una volta per il proprio territorio. Prossimo appuntamento? Ci si rivede a maggio per fare nuovamente il punto della situazione e per verificare se dalle parole si sarà passati ai fatti.