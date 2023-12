Santa Margherita ligure, sosta gratuita per quattro ore dal 24 al 26 dicembre

Santa Margherita. Tornano a Santa Margherita Ligure, come ogni anno, le agevolazioni per la sosta delle autovetture nelle aree blu nel periodo natalizio.

In tutte le aree blu cittadine, domenica 24, lunedì 25 e martedì 26 dicembre in accordo anche con la Soc.G7, l’Amministrazione ha istituito la sosta gratuita per le prime quattro ore. Un provvedimento che mira ad attirare le presenze di persone provenienti da fuori città, invitandole a visitare e a fermarsi a Santa Margherita Ligure.

Per usufruire del provvedimento occorrerà esporre sul veicolo il disco orario indicante l’ora d’arrivo.

Domenica 24, lunedì 25 e martedì 26 dicembre nelle zone di sosta a pagamento destinate ad autocaravan e autobus turistici nell’area di parcheggio del campo Broccardi B e sul piazzale di Punta Pedale, per le autovetture, limitatamente alla sosta notturna, dalle ore 20:00 alle ore 7:00, verrà mantenuto il regime di sosta a pagamento.