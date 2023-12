Santa Margherita, dal Comune ok al progetto esecutivo del ripristino della Casa del mare

Santa Margherita Ligure. Restituire la piena fruibilità della Casa del mare. È l’obiettivo dell’amministrazione che ha dato il via libera al progetto esecutivo degli interventi di sistemazione dell’immobile che si trova in calata porto.

I lavori sono inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 approvato con delibera di consiglio comunale 27 del 1° marzo 2021.

La Casa del mare è di proprietà del demanio in concessione al Comune di Santa Margherita Ligure cui spetta la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il piano terra ospita attivamente i locali di alcune associazioni cittadine; il primo piano, adibito a ospitare eventi pubblici, non è agibile a causa di criticità strutturali riscontrate in particolare sui ferri d’armatura e sui solai tra il piano terra e il primo piano.

Spiega il sindaco Paolo Donadoni: «Finalmente potremo restituire alla cittadinanza, in primis alle nostre associazioni di mare, la Casa del Mare. Un edificio “magico” da cui si gode un doppio panorama, sulla città e sul golfo del Tigullio; un edificio pubblico che come Amministrazione abbiamo da sempre voluto che rimasse tale a beneficio di tutti e a testimonianza delle nostre tradizioni marinare».

Il progetto, redatto dall’Ufficio tecnico comunale per un valore complessivo di 152 mila euro, prevede nel dettaglio i seguenti interventi (per una durata dei lavori di circa 8 mesi effettivi):

• l’installazione di un ponteggio perimetrale all’edifico;

• l’incapsulamento, smontaggio e smaltimento di alcuni elementi in amianto ancora presenti;

• la rimozione dell’intonaco dai celini e cornicioni;

• la rimozione delle parti in distacco dell’infradosso del solaio del primo piano, per successivo intervento anti sfondellamento;

• l’intervento di rinforzo sulle travi del solaio del primo piano e successivo ripristino;

• l’intonacatura e tinteggiatura dei cornicioni e celini;

• la messa in opera di nuovo frangisole;

• lo smontaggio delle impalcature.